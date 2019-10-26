Последние октябрьские субботники прошли по всей Беларуси. Показываем, как это было

Новости Беларуси. Сотни белорусов 26 октября вышли на уборку территорий. Оказалось, что благоустройство не только радует глаз, но и сближает с коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преобразился Александровский сквер: мальчика с лебедем освободили от мусора сотрудники Администрации Президента. Порадовали глаз будущих мам на территории роддома, который сейчас и сам переживает второе рождение, а в Орше убирали парк льнокомбината, до которого уже давно не доходили руки у жителей и местных властей. Корреспондент Оксана Семашко помогала не только словом, но и делом.

Сезонный марафет 26 октября пришел в столичный Александровский сквер, одно из самых уютных и живописных мест в центре мегаполиса. Расположен сквер возле Администрации Президента Беларуси. Ее сотрудников сегодня можно было повстречать не в деловом костюме, а в рабочей или спортивной форме. Многие пришли облагораживать сквер целыми семьями. Максим Рыженков на субботнике: «Видишь, насколько ты ещё способен что-то сделать руками своими» На все про все понадобилось несколько часов. Предлагаем оценить результат.

Оксана Семашко, корреспондент:

После субботника Александровский сквер преобразился настолько, что и не скажешь, что на улице осень. Всю опавшую листву отправили на свалку. Из того, что осталось, можно насобирать разве что на осенний сувенир.

А вот жители Орши благоустройство парка льнокомбината ждали долго. Из-за чехарды с передачей в собственность от одного предприятия к другому до ремонта так и не дошли. Пока сами не стали бить в колокола, дело не сдвинулось с мертвой точки. Разбитые дорожки, аварийные деревья и ни одного фонаря. В Орше парк отдыха превращается в лес На неделе люди обращались за помощью на СТВ. Проблемный материал набрал несколько сотен просмотров. Мечта у жителей Орши всего лишь одна, и то маленькая – вернуть парку утраченную красоту.

Сейчас здесь трава по пояс и выбоины вдоль Днепра. «Делаем первый шаг»: в Орше по время субботника убрали парк льнокомбината И вот в субботу бок о бок небезразличные активисты и коммунальщики (всех больше полусотни) трудились на центральной аллее. Местная власть дала обещание заняться судьбой парка в 2020 году. Уже весной начнут перекладывать ступеньки, асфальтировать дорожки и высаживать цветы.

В Могилеве 26 октября устроили генеральную уборку в роддоме. Сейчас здесь близится к завершению реконструкция. На время в другой корпус перенесли целое отделение.

Условия стесненные, говорит Марина Степановна, но после шести лет работы в старой реанимации переезда на модернизированное место, как и все здесь, ждет с нетерпением.

Марина Степанова, медсестра отделения реанимации Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

Событие долгожданное. Нам важна каждая помощь каждой организации, которая приходит. Я думаю, роддом будет очень высокого уровня.

Партнерские, вертикальные и даже роды в джакузи. Новый роддом станет перинатальным центром третьего уровня (максимальным для областного центра).

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

К 7 ноября текущего года строители, специалисты заверили руководство области, что объект будет введен. Сейчас на территории больницы проходит субботник. Мы подсаживаем деревья, кусты, озеленяем.

Павел Ореховский, главврач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

Очень приятно, что все понимают важность и значимость этого объекта. Здесь будет исключительно новое, самое современное оборудование, которое позволит справляться с любыми ситуациями в акушерстве и гинекологии. Меня это как главного врача очень радует, потому как на самом деле это спокойствие мое, мам, детей.