«Делаем первый шаг»: в Орше по время субботника убрали парк льнокомбината

Новости Беларуси. В Орше 26 октября самым массовым объектом благоустройства стал парк льнокомбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более полусотни работников местного ЖКХ, учреждений образования и молодежь наводили порядок на центральной аллее. В уборке приняли участие и жители окрестных домов. Разбитые дорожки, аварийные деревья и ни одного фонаря. В Орше парк отдыха превращается в лес На неделе, к слову, люди обратились на наш канал по телефонам горячей линии с просьбой вернуть парку прежний благоустроенный вид.

Юлия Неведомская, жительница Орши:

Парк большой, он всегда был, танцплощадки были, большие аттракционы. Хотелось бы, конечно, чтобы все это вернулось. Освещение поставили, дорожки. Потому что семьи молодые, с колясками, где-то гулять нужно было бы.

Мария Пикос, жительница Орши:

Хотелось бы вернуться к тому, что здесь было. Красиво было, благоустроено. Качели были, детские площадки. Много детей и стариков отдыхали. И сейчас мы делаем первый шаг, наводим порядок, убираем.