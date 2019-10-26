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«Делаем первый шаг»: в Орше по время субботника убрали парк льнокомбината

26 октября 2019 13:00
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Новости Беларуси. В Орше 26 октября самым массовым объектом благоустройства стал парк льнокомбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Делаем первый шаг»: в Орше по время субботника убрали парк льнокомбината-1

Более полусотни работников местного ЖКХ, учреждений образования и молодежь наводили порядок на центральной аллее. В уборке приняли участие и жители окрестных домов.

Разбитые дорожки, аварийные деревья и ни одного фонаря. В Орше парк отдыха превращается в лес

На неделе, к слову, люди обратились на наш канал по телефонам горячей линии с просьбой вернуть парку прежний благоустроенный вид.

«Делаем первый шаг»: в Орше по время субботника убрали парк льнокомбината-4

Юлия Неведомская, жительница Орши:
Парк большой, он всегда был, танцплощадки были, большие аттракционы. Хотелось бы, конечно, чтобы все это вернулось. Освещение поставили, дорожки. Потому что семьи молодые, с колясками, где-то гулять нужно было бы.

«Делаем первый шаг»: в Орше по время субботника убрали парк льнокомбината-7

Мария Пикос, жительница Орши:
Хотелось бы вернуться к тому, что здесь было. Красиво было, благоустроено. Качели были, детские площадки. Много детей и стариков отдыхали. И сейчас мы делаем первый шаг, наводим порядок, убираем.

«Делаем первый шаг»: в Орше по время субботника убрали парк льнокомбината-10

Представители местной власти пообещали уже в 2020 году заняться благоустройством парка. Весной здесь начнут перекладывать ступеньки, асфальтировать дорожки и высаживать цветы.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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