65 тысяч тонн. Как в Беларуси решают проблему утилизации отработанных покрышек

Новости Беларуси. Старые шины в экспортный товар. Белорусские предприятия зарабатывают на экспорте сырья полученного из старых покрышек, при этом решая важную экологическую проблему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос утилизации автомобильных шин окончательно не решен даже в самых передовых странах. Зачастую они просто складируются. В Беларуси тоже есть такие «запасы», по разным оценкам составляющие порядка 65 тысяч тонн. Кому нужна старая резина и сколько можно на этом заработать, выяснял Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Любой автомобилист рано или поздно сталкивается с одним и тем же вопросом: «Что делать со старыми покрышками?» Тем временем эта проблема уже переросла в общепланетарные масштабы. На Земле скопилось около миллиарда старых покрышек. Ежегодно этот объем прирастает на 15 миллионов тонн. Перерабатывается не более 20 %.

К сожалению, Беларусь в этой статистике не исключение. В Синеокой скопилось порядка 65 тысяч тонн автомобильных шин, отработавших свой срок. В нашей стране их утилизацией занимается более десятка предприятий. Крупнейшее в Гомельской области производство с начала года переработало уже 900 тонн.

Виталий Тимошков, главный инженер перерабатывающего предприятия:

Процесс переработки шин заключается в измельчении на небольшие компоненты и сортировке.

Причем все компоненты идут в дело. Металл отправляется на переплавку, текстильный корд уже в 2020 году заменит газ на местной котельной. Но главный продукт – это резиновая крошка. Как оказалось, товар высокого спроса.

Елена Науменко, начальник отдела маркетинга перерабатывающего предприятия:

Спрос на резиновую крошку ежегодно увеличивается. На данный момент объем реализации увеличен на 10 % по сравнению с прошлым годом. Основной рынок сбыта – это Российская Федерация. 80 % от произведенной продукции реализуется на экспорт.

Кроме того, резиновую крошку используют при производстве кровельных материалов, дорожного покрытия, при строительстве мостов и даже для консервации нефтяных скважин. Но Александр Петровский уверен: переработать все шины механическим путем просто нереально.

На предприятии прорабатывается вопрос об установке первой в стране линии пиролиза резинотехнических изделий. Технология позволит получать из шин растворители и жидкие топливные компоненты.

Александр Петровский, генеральный директор перерабатывающего предприятия:

Разрабатывается и имеет сегодня место в нашей республике технологии по пиролизу шин с получением топливных элементов. За это надо браться. Полностью закроет все проблемы с утилизацией изношенных не только покрышек, но и полимерных отходов.

В той же Японии в пиролизных установках сжигается до 80 % шин. Крупные производства такого типа уже есть и в Европе. Реализация подобного проекта в Беларуси потребует инвестиций порядка 10 миллионов долларов США.