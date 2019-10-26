Максим Рыженков на субботнике: «Видишь, насколько ты ещё способен что-то сделать руками своими»

Новости Беларуси. Осенние субботники проходят в эти дни по всей Беларуси. Так, в Минске порядок наводили в Александровском сквере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из самых уютных и живописных мест столицы расположено вблизи Администрации Президента Беларуси, поэтому неудивительно, что его сотрудников 26 октября можно было повстречать не в деловом костюме, а в рабочей или спортивной форме. Многие пришли облагораживать сквер целыми семьями.

Несмотря на то, что территория небольшая, всего 1,5 гектара, работы было немало. Здесь не только убирали опавшую листву (на свалку вывезли целый 24-кубометровый фургон), но и позаботились об озеленении любимого города.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

У нас в городе, как и вообще в целом в стране каждая территория закреплена за какой-то организацией, предприятием, учреждением. Вот этот сквер закреплен за Администрацией Президента, поэтому мы с удовольствием в этот субботний день вышли для того, чтобы вместе всем поработать физически, потому что для нас это очень важно. Во-первых, чтоб было чисто и благоустроено на нашей территории, которая закреплена за нами. И, конечно, прежде всего, когда коллектив вместе работает так дружно. Вы видите, что многие пришли даже с детьми сегодня. Это, конечно, замечательно. Это здорово.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Вообще прекрасный фронт работ. Ребятам, как более, наверное, физически крепким, доверили садить туи. Земля, конечно, здесь непростая. Находятся сплошь и рядом какие-то кабели, какие-то строительные материалы. В общем, немножко приходится себя показать. Заодно ты видишь, насколько ты еще способен что-то сделать руками своими.

Конечно, мне очень нравится, потому что парк в центре Минска – одно из любимых мест минчан и гостей столицы около Купаловского театра. Это дело не для себя, а для всех нас. Это как раз то, что вписывается в то, что ты сделал для общества, для города, в котором живешь.