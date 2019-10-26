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Максим Рыженков на субботнике: «Видишь, насколько ты ещё способен что-то сделать руками своими»

26 октября 2019 12:00
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Новости Беларуси. Осенние субботники проходят в эти дни по всей Беларуси. Так, в Минске порядок наводили в Александровском сквере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков на субботнике: «Видишь, насколько ты ещё способен что-то сделать руками своими»-1

Одно из самых уютных и живописных мест столицы расположено вблизи Администрации Президента Беларуси, поэтому неудивительно, что его сотрудников 26 октября можно было повстречать не в деловом костюме, а в рабочей или спортивной форме. Многие пришли облагораживать сквер целыми семьями.

Максим Рыженков на субботнике: «Видишь, насколько ты ещё способен что-то сделать руками своими»-4

Несмотря на то, что территория небольшая, всего 1,5 гектара, работы было немало. Здесь не только убирали опавшую листву (на свалку вывезли целый 24-кубометровый фургон), но и позаботились об озеленении любимого города.

Максим Рыженков на субботнике: «Видишь, насколько ты ещё способен что-то сделать руками своими»-7

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
У нас в городе, как и вообще в целом в стране каждая территория закреплена за какой-то организацией, предприятием, учреждением. Вот этот сквер закреплен за Администрацией Президента, поэтому мы с удовольствием в этот субботний день вышли для того, чтобы вместе всем поработать физически, потому что для нас это очень важно. Во-первых, чтоб было чисто и благоустроено на нашей территории, которая закреплена за нами. И, конечно, прежде всего, когда коллектив вместе работает так дружно. Вы видите, что многие пришли даже с детьми сегодня. Это, конечно, замечательно. Это здорово.

Максим Рыженков на субботнике: «Видишь, насколько ты ещё способен что-то сделать руками своими»-10

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Вообще прекрасный фронт работ. Ребятам, как более, наверное, физически крепким, доверили садить туи. Земля, конечно, здесь непростая. Находятся сплошь и рядом какие-то кабели, какие-то строительные материалы. В общем, немножко приходится себя показать. Заодно ты видишь, насколько ты еще способен что-то сделать руками своими.

Максим Рыженков на субботнике: «Видишь, насколько ты ещё способен что-то сделать руками своими»-13

Конечно, мне очень нравится, потому что парк в центре Минска – одно из любимых мест минчан и гостей столицы около Купаловского театра. Это дело не для себя, а для всех нас. Это как раз то, что вписывается в то, что ты сделал для общества, для города, в котором живешь.

Максим Рыженков на субботнике: «Видишь, насколько ты ещё способен что-то сделать руками своими»-16

Всего в Александровском сквере высажено 70 туй и около 3000 луковиц тюльпанов. На новом городском цветнике уже в будущем году распустятся алые, фиолетовые и белые бутоны. Преобразился здесь и знаменитый фонтан «Мальчик с лебедем». Его чашу освободили от мусора.

Максим Рыженков на субботнике: «Видишь, насколько ты ещё способен что-то сделать руками своими»-19

# Субботники в Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Максим Рыженков # Фотофакт

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