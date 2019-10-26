Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы в регионах. Расписание
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан. На следующей неделе в регионы направятся представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во вторник, 29 октября они встретятся с жителями Светлогорска, Городокского и Барановичского районов.
Уже ведут запись на прием к высокопоставленным чиновникам Пружанский и Воложинский райсполкомы. Здесь встречи запланированы на среду, 30 октября.
А вот в первый ноябрьский день прием граждан в Россонском районе проведет глава Администрации Президента Наталья Кочанова, в Глубокском районе – начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский. И, наконец, в Вороновском районе первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц – начальник управления письменных и электронных обращений Кристина Поболь.