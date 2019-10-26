Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы в регионах. Расписание

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан. На следующей неделе в регионы направятся представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во вторник, 29 октября они встретятся с жителями Светлогорска, Городокского и Барановичского районов.

Уже ведут запись на прием к высокопоставленным чиновникам Пружанский и Воложинский райсполкомы. Здесь встречи запланированы на среду, 30 октября.