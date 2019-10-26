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Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы в регионах. Расписание

26 октября 2019 13:50
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан. На следующей неделе в регионы направятся представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во вторник, 29 октября они встретятся с жителями Светлогорска, Городокского и Барановичского районов.

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы в регионах. Расписание-1

Уже ведут запись на прием к высокопоставленным чиновникам Пружанский и Воложинский райсполкомы. Здесь встречи запланированы на среду, 30 октября.

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы в регионах. Расписание-4

А вот в первый ноябрьский день прием граждан в Россонском районе проведет глава Администрации Президента Наталья Кочанова, в Глубокском районе – начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский. И, наконец, в Вороновском районе первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц – начальник управления письменных и электронных обращений Кристина Поболь.

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы в регионах. Расписание-7

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Андрей Мательский # Кристина Поболь # Фотофакт

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