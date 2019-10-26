Верит ли в загробную жизнь и о каком поступке жалеет. Александр Мрочек в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Директор РНПЦ «Кардиология» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Самый сложный выбор, который Вам приходилось делать в жизни?
Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Профессиональный.
Вадим Щеглов:
Деньги решают всё?
Александр Мрочек:
Деньги решают многое, но не всё.
Вадим Щеглов:
Черта характера, которую вы не любите в себе.
Александр Мрочек:
Лень.
Вадим Щеглов:
Чего вам не хватает для полного счастья?
Александр Мрочек:
Работоспособности большей, которой бы хотел.
Вадим Щеглов:
Вас предавали?
Александр Мрочек:
Как каждого человека.
Вадим Щеглов:
Самый необдуманный Ваш поступок.
Александр Мрочек:
Обида, нанесённая человеку несправедливо.
Вадим Щеглов:
Вы могли бы махнуть на всё рукой, на карьеру и уединиться в деревне, вдали от цивилизации?
Александр Мрочек:
Только об этом и мечтаю.
Вадим Щеглов:
Вы верите в загробную жизнь?
Александр Мрочек:
Нет.
Вадим Щеглов:
Чего Вы не прощаете?
Александр Мрочек:
Нанесённой несправедливой обиды.
Вадим Щеглов:
Когда Вы в последний раз плакали?
Александр Мрочек:
При прощании с моим учителем, профессором Владимиром Васильевичем Горбачёвым.
Вадим Щеглов:
Кто ваш враг №1?
Александр Мрочек:
Таких нет.
Вадим Щеглов:
Любовь – это…
Александр Мрочек:
Это самое лучшее чувство на свете.
Также в интервью Александр Мрочек рассказал:
– Что думает о «деле медиков» и коньяке в подарок врачам
– Сделают ли таблетку от смерти
– Как у него впервые умер пациент
– Что случилось с первым человеком, которому в Беларуси пересадили сердце
– Какая зарплата у хирургов РНПЦ «Кардиология»
Смотрите 27 октября в 21.15 на РТР-Беларусь.