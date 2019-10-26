Прямой эфир

Верит ли в загробную жизнь и о каком поступке жалеет. Александр Мрочек в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

26 октября 2019 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Директор РНПЦ «Кардиология» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Самый сложный выбор, который Вам приходилось делать в жизни?

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Профессиональный.

Вадим Щеглов:
Деньги решают всё?

Александр Мрочек:
Деньги решают многое, но не всё.

Вадим Щеглов:
Черта характера, которую вы не любите в себе.

Александр Мрочек:
Лень.

Верит ли в загробную жизнь и о каком поступке жалеет. Александр Мрочек в 12 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
Чего вам не хватает для полного счастья?

Александр Мрочек:
Работоспособности большей, которой бы хотел.

Вадим Щеглов:
Вас предавали?

Александр Мрочек:
Как каждого человека.

Вадим Щеглов:
Самый необдуманный Ваш поступок.

Александр Мрочек:
Обида, нанесённая человеку несправедливо.

Вадим Щеглов:
Вы могли бы махнуть на всё рукой, на карьеру и уединиться в деревне, вдали от цивилизации?

Александр Мрочек:
Только об этом и мечтаю.

Вадим Щеглов:
Вы верите в загробную жизнь?

Александр Мрочек:
Нет.

Вадим Щеглов:
Чего Вы не прощаете?

Александр Мрочек:
Нанесённой несправедливой обиды.

Вадим Щеглов:
Когда Вы в последний раз плакали?

Александр Мрочек:
При прощании с моим учителем, профессором Владимиром Васильевичем Горбачёвым.

Вадим Щеглов:
Кто ваш враг №1?

Александр Мрочек:
Таких нет.

Вадим Щеглов:
Любовь – это…

Александр Мрочек:
Это самое лучшее чувство на свете.

Также в интервью Александр Мрочек рассказал:

– Что думает о «деле медиков» и коньяке в подарок врачам

– Сделают ли таблетку от смерти

– Как у него впервые умер пациент

– Что случилось с первым человеком, которому в Беларуси пересадили сердце

– Какая зарплата у хирургов РНПЦ «Кардиология»

Смотрите 27 октября в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Врачи Беларуси # общество # Александр Мрочек

Другие новости рубрики

Все новости
Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы в регионах. Расписание
26 октября 2019 13:50

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы в регионах. Расписание

Умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Ему было 54 года
26 октября 2019 13:24

Умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Ему было 54 года

«Делаем первый шаг»: в Орше по время субботника убрали парк льнокомбината
26 октября 2019 13:00

«Делаем первый шаг»: в Орше по время субботника убрали парк льнокомбината