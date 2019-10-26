Верит ли в загробную жизнь и о каком поступке жалеет. Александр Мрочек в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:

Чего вам не хватает для полного счастья?

Александр Мрочек:

Работоспособности большей, которой бы хотел.

Вадим Щеглов:

Вас предавали?

Александр Мрочек:

Как каждого человека.

Вадим Щеглов:

Самый необдуманный Ваш поступок.

Александр Мрочек:

Обида, нанесённая человеку несправедливо.

Вадим Щеглов:

Вы могли бы махнуть на всё рукой, на карьеру и уединиться в деревне, вдали от цивилизации?

Александр Мрочек:

Только об этом и мечтаю.