Разбитые дорожки, аварийные деревья и ни одного фонаря. В Орше парк отдыха превращается в лес

Новости Беларуси. Жители одного из районов Орши обеспокоены судьбой местного парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он пришел в запустение. Впервые с просьбой решить проблему оршанцы обратились к местной власти четыре года назад. В последний раз весной 2019-го коллективное письмо подписали более 600 человек. Но, как выяснилось, из-за чехарды с передачей в собственность от одного предприятия к другому о парке и не вспомнили.

Чем закончится эта история, выясняла корреспондент Анастасия Бут.

Владимир Захаренков, житель Орши:

Этот парк я помню с самого раннего детства, когда здесь была масса народу. Здесь находились качели, аттракционы находились.

Кафе и даже бильярдная. В 1989 году еще и спортивную площадку построили силами местных жителей и льнокомбината – тогда за содержание парка отвечало это предприятие.

Анастасия Бут, корреспондент:

Жители Орши, которые выросли рядом с парком, называют это место символичным. Когда-то в их детстве по этим бетонным рельсам (они закольцованы) ходили трамвайчики. Точно так же по замкнутому кругу сегодня ходят подросшие оршанцы, чтобы решить проблемы в парке.

Валентина Игнатенко, жительница Орши:

Когда это кончится? Деньги идут на город, пора здесь наводить порядок. Люди хотят жить нормально. Идут налоги, отчисления – куда они деньги эти девают, если для людей нет никаких условий.

По весне активисты всего за неделю собрали 650 подписей и отнесли письмо в райисполком. Далеко не первое, но, признают, самое эффективное. Скамейки подремонтировали и покрасили, бурьян скосили и даже спилили часть аварийных деревьев.

Правда, пока они так и лежат в парке. Обещали еще подлатать ступени центрального входа. Увы, не сдержали слово.

Наталья Коробейникова, жительница Орши:

Нет хорошего спуска с коляской. Приходится держаться за коляску, чтобы самой не упасть, чтобы ребенок не вывалился из коляски. Ну и сама по себе дорога в парке. Как таковой ее нет: одни ямы, кочки, камни.

На одни только дорожки, по предварительным подсчетам, необходимо около 300 тысяч рублей. Плюс фонари (ни один из них не работает), спортивное оборудование, общественный туалет. Конечно, аттракционы снова здесь вряд ли поставят. Но порядок новый хозяин – с 2019-го это спецавтобаза – навести обязуется.

Роман Саможенов, генеральный директор КУП «Оршакомхоз»:

Думаю, что в апреле мы начнем здесь какие-то работы производить. В первую очередь, понятно, входная группа – асфальт и детское игровое оборудование.