«Пошла нецензурная брань в адрес сотрудников милиции». Семья распивала на пляже, за ними наблюдал их ребёнок. Чем всё закончилось?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
Говорить мы с вами сегодня будем о теме насущной. В разгаре купальный сезон, жара стоит неимоверная, все потянулись к водоемам. Поговорим все-таки о культуре поведения. Вы предоставили видео. Что за ситуация там произошла и насколько часто дети оказываются втянуты в такую историю?
Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Ситуация была в Гродненской области. Я умышленно не называю город, где это происходило. Естественно, во время патрулирования мест отдыха вблизи водоемов наши сотрудники милиции общественной безопасности обратили внимание на распитие алкогольных напитков в местах массового нахождения граждан.
Сидела семья (мама, папа и малолетний ребенок). К ним подошли сотрудники милиции, потому что они обратили внимание, что отдыхающие распивали пиво. А мы прекрасно с вами знаем, что этого делать категорически нельзя не только с точки зрения законодательства, но и с моральной точки зрения. Родители, которые в присутствии ребенка распивают спиртной напиток, чему научат его в будущем? Понятно, что дети как губка впитывают то, что делают их родители. Если в этой ситуации он находится среди родителей, которые распивают спиртное в общественном месте, он через год, два, три или пять может повторить то же самое.
Наталья Сахарчук:
Сотрудники милиции подошли к семейной чете и, естественно, акцентировали внимание, что они нарушают действующее законодательство, что нельзя распивать спиртные напитки. Там и мама, и папа уже были хорошо подогревшими, то есть находились в состоянии алкогольного опьянения. Причем потом мы узнаем, что этот 36-летний папа уже не первый раз привлекается за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Дальше было все, как по сценарию: пошла нецензурная брань в адрес сотрудников милиции, неповиновение и так далее. Все закончилось составлением четырех протоколов в отношении и мамы, и папы, потому что там мама вступила в полемику и начала защищать своего супруга. Хотя вначале она его предупреждает, что «не надо, не ругайся, не создавай нам проблем».
Мы в ходе разбирательств уже уточнили, что семья находится у нас в социально-опасном положении. Самое страшное в этой ситуации, что это не единственный ребенок, который был в тот момент с родителями. У них есть еще двое детей. Естественно, уже органы опеки и попечительства занимаются этим вопросом и решают дальнейшую судьбу этих несовершеннолетних детей.