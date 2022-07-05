«Пошла нецензурная брань в адрес сотрудников милиции». Семья распивала на пляже, за ними наблюдал их ребёнок. Чем всё закончилось?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Говорить мы с вами сегодня будем о теме насущной. В разгаре купальный сезон, жара стоит неимоверная, все потянулись к водоемам. Поговорим все-таки о культуре поведения. Вы предоставили видео. Что за ситуация там произошла и насколько часто дети оказываются втянуты в такую историю?

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Ситуация была в Гродненской области. Я умышленно не называю город, где это происходило. Естественно, во время патрулирования мест отдыха вблизи водоемов наши сотрудники милиции общественной безопасности обратили внимание на распитие алкогольных напитков в местах массового нахождения граждан. Сидела семья (мама, папа и малолетний ребенок). К ним подошли сотрудники милиции, потому что они обратили внимание, что отдыхающие распивали пиво. А мы прекрасно с вами знаем, что этого делать категорически нельзя не только с точки зрения законодательства, но и с моральной точки зрения. Родители, которые в присутствии ребенка распивают спиртной напиток, чему научат его в будущем? Понятно, что дети как губка впитывают то, что делают их родители. Если в этой ситуации он находится среди родителей, которые распивают спиртное в общественном месте, он через год, два, три или пять может повторить то же самое.