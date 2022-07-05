«И по палаткам проезжали, и по людям». Почему водителям не стоит парковаться вблизи рек и водоёмов?

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Хотелось бы обратить внимание на нахождение транспортных средств вблизи водоемов. Очень нередко мы можем наблюдать такую ситуацию, когда автомобиль фактически впритык находится у края реки, озера и так далее. Здесь надо акцентировать внимание в первую очередь, что есть культура поведения, есть действующее законодательство. Поэтому пускай все запомнят наши золотые слова: ближе, чем 30 метров до края водоема, транспортное средство не может находиться. Плюс ко всему, если мы говорим с вами про благоустроенные места для отдыха, там есть парковочные места, там есть дорога, где, пожалуйста, оставляйте свои транспортные средства у края проезжей части, не нарушая правила дорожного движения. Но нет же – «нам же надо поближе, ну куда идти с вещами на плечах?»

Здесь нужно еще думать о культуре поведения, о других людях, которые приехали отдыхать, о других людях, которые приехали с детками. Каждый год у нас имеет место такое ДТП, когда приезжают отдыхать на автомобиле, оставляют его у края водоема, потом начинают происходить какие-то определенные вещи, например, кто-то садится за руль, решит сдать задним ходом и переезжает человека, который находится. И по палаткам проезжали, и по людям проезжали. Этого делать категорически нельзя. Поставьте автомобиль, потому что в первую очередь это нельзя с точки зрения законодательства, а самое главное – в целях безопасности. Пройдите вы этих 100 метров, 50 – это полезно для здоровья, поэтому ничего здесь страшного нет.

Юлия Бешанова:

Я очень надеюсь, что наши сегодняшние советы помогут избежать ситуаций, которые могли бы омрачить летний отдых.

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