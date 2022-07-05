Могут ли наказать за купание в запрещённом месте и много ли пьяных среди утонувших?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Говорить мы с вами сегодня будем о теме насущной. В разгаре купальный сезон, жара стоит неимоверная, все потянулись к водоемам. Как сейчас обстоят дела? На что следует обратить внимание и насколько сложно контролируемая ситуация сейчас на водоемах? Если на пляже что-то произойдет, ближайший наряд прибудет в течение нескольких минут

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Ситуация контролируемая. Сотрудники милиции в прямом смысле слова в круглосуточном режиме осуществляют надзор за охраной общественного порядка, за соблюдением правил дорожного движения вблизи водоемов и различных объектов, где у нас находятся люди. Мы говорим, конечно, про пляжный сезон. Необходимо акцентировать внимание, что культура нахождения в общественном месте, в том числе на пляжах, стала намного выше, тем не менее фиксируются факты правонарушения, особенно распития спиртных напитков в местах массового нахождения граждан. Но ничего страшного. Если вдруг вы, например, не видите сотрудника милиции, речь идет о сотрудниках милиции общественной безопасности, сотрудниках ГАИ, которые охраняют порядок и заботятся о сохранности в том числе вещей наших граждан, то это не значит, что их нет. Поверьте мне, если что-то произойдет на пляже из ряда вон выходящее, какое-то правонарушение, кому-то нужна будет помощь, буквально один звонок в дежурную часть – и ближайший наряд в течение нескольких минут прибудет и будет оказывать вам помощь либо задерживать правонарушителя. Юлия Бешанова:

Как часто случаются такие звонки и как часто на пляже действительно требуется помощь, складывается какая-то неприятная обстановка, ситуация?

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

С установлением благоприятной погоды значительно увеличилось количество отдыхающих. Тем не менее ситуацию мы держим практически под круглосуточным контролем, сотрудники милиции осуществляют охрану общественного порядка. Основная доля правонарушений связана с распитием алкогольных напитков в общественном месте, а также с нарушением с мест купания (купаются в местах, запрещенных для этого). С начала купального сезона погибли уже 58 человек. Большинство случаев – в местах, где купание запрещено Наталья Сахарчук:

К сожалению, мы констатируем сегодня тот факт, что с 15 мая, когда купальный сезон открылся, благоприятные погодные условия, на данный момент уже 58 человек погибли. Хотелось бы отметить, что большая часть из них, в том числе и дети, погибли в местах, где запрещено купание. Я иногда даже не понимаю этой человеческой безответственности, безалаберности. На сегодняшний момент, если мы поговорим про Минск и Минскую область, достаточно много оборудованных для купания мест. Приди, расположись и купайся – нет. Почему-то кому-то хочется экстрима, кто-то хочет уединиться. Есть достаточно много жизненных примеров – погибли две несовершеннолетние девочки. Буквально к вам шла, я еще посмотрела, и у меня просто как у мамы мурашки по коже. Опять же, они купались в местах, не предназначенных для купания. Кто-то начинает прыгать с моста, искать какого-то экстрима, кто-то начинает прыгать с обрывов и так далее. Но вы же не знаете, что может быть на дне водоема. Это могут быть асфальт, арматура, стекло, камни – все что угодно. Понятно, есть закон, согласно которому вы должны купаться там, где это разрешено. Юлия Бешанова:

Купание в неразрешенных местах – это тоже правонарушение? Оно тоже наказуемо? «До 3 базовых». Могут ли наказать за купание в неразрешенных местах? Сергей Мирончик:

Конечно, купание в запрещенных местах является правонарушением, предусмотренным Административным кодексом Республики Беларусь, и влечет наказание до 3 базовых величин. В местах, где купание запрещено, размещены информационные стенды, где написано, что купание запрещено, тем не менее граждане зачастую нарушают эти требования, что приводит к трагическим и необратимым последствиям.