Могут ли наказать за купание в запрещённом месте и много ли пьяных среди утонувших?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
Говорить мы с вами сегодня будем о теме насущной. В разгаре купальный сезон, жара стоит неимоверная, все потянулись к водоемам. Как сейчас обстоят дела? На что следует обратить внимание и насколько сложно контролируемая ситуация сейчас на водоемах?
Если на пляже что-то произойдет, ближайший наряд прибудет в течение нескольких минут
Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Ситуация контролируемая. Сотрудники милиции в прямом смысле слова в круглосуточном режиме осуществляют надзор за охраной общественного порядка, за соблюдением правил дорожного движения вблизи водоемов и различных объектов, где у нас находятся люди. Мы говорим, конечно, про пляжный сезон.
Необходимо акцентировать внимание, что культура нахождения в общественном месте, в том числе на пляжах, стала намного выше, тем не менее фиксируются факты правонарушения, особенно распития спиртных напитков в местах массового нахождения граждан. Но ничего страшного. Если вдруг вы, например, не видите сотрудника милиции, речь идет о сотрудниках милиции общественной безопасности, сотрудниках ГАИ, которые охраняют порядок и заботятся о сохранности в том числе вещей наших граждан, то это не значит, что их нет. Поверьте мне, если что-то произойдет на пляже из ряда вон выходящее, какое-то правонарушение, кому-то нужна будет помощь, буквально один звонок в дежурную часть – и ближайший наряд в течение нескольких минут прибудет и будет оказывать вам помощь либо задерживать правонарушителя.
Юлия Бешанова:
Как часто случаются такие звонки и как часто на пляже действительно требуется помощь, складывается какая-то неприятная обстановка, ситуация?
Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
С установлением благоприятной погоды значительно увеличилось количество отдыхающих. Тем не менее ситуацию мы держим практически под круглосуточным контролем, сотрудники милиции осуществляют охрану общественного порядка. Основная доля правонарушений связана с распитием алкогольных напитков в общественном месте, а также с нарушением с мест купания (купаются в местах, запрещенных для этого).
С начала купального сезона погибли уже 58 человек. Большинство случаев – в местах, где купание запрещено
Наталья Сахарчук:
К сожалению, мы констатируем сегодня тот факт, что с 15 мая, когда купальный сезон открылся, благоприятные погодные условия, на данный момент уже 58 человек погибли. Хотелось бы отметить, что большая часть из них, в том числе и дети, погибли в местах, где запрещено купание. Я иногда даже не понимаю этой человеческой безответственности, безалаберности. На сегодняшний момент, если мы поговорим про Минск и Минскую область, достаточно много оборудованных для купания мест. Приди, расположись и купайся – нет. Почему-то кому-то хочется экстрима, кто-то хочет уединиться.
Есть достаточно много жизненных примеров – погибли две несовершеннолетние девочки. Буквально к вам шла, я еще посмотрела, и у меня просто как у мамы мурашки по коже. Опять же, они купались в местах, не предназначенных для купания. Кто-то начинает прыгать с моста, искать какого-то экстрима, кто-то начинает прыгать с обрывов и так далее. Но вы же не знаете, что может быть на дне водоема. Это могут быть асфальт, арматура, стекло, камни – все что угодно. Понятно, есть закон, согласно которому вы должны купаться там, где это разрешено.
Юлия Бешанова:
Купание в неразрешенных местах – это тоже правонарушение? Оно тоже наказуемо?
«До 3 базовых». Могут ли наказать за купание в неразрешенных местах?
Сергей Мирончик:
Конечно, купание в запрещенных местах является правонарушением, предусмотренным Административным кодексом Республики Беларусь, и влечет наказание до 3 базовых величин. В местах, где купание запрещено, размещены информационные стенды, где написано, что купание запрещено, тем не менее граждане зачастую нарушают эти требования, что приводит к трагическим и необратимым последствиям.
Юлия Бешанова:
Но ведь и немалая доля погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.
У нетрезвого человека при купании пропадает инстинкт самосохранения
Наталья Сахарчук:
Я бы не сказала. Наши уважаемые граждане стали немножко более бдительны, и культура поведения на пляже сегодня намного выше, в том числе по распитию спиртных напитков. Конечно, это имеет место быть. Если мы с вами говорим о 58 погибших, то только в 13 случаях погибли именно по причине купания в состоянии алкогольного опьянения. Ведь алкоголь – это абсолютное зло во всех составляющих (во время купания, нахождения на дороге, в семейно-бытовых отношениях). Когда человек купается в состоянии алкогольного опьянения, у него напрочь пропадает инстинкт самосохранения в прямом смысле слова, плюс ко всему он может не почувствовать болевых эффектов. Он может не рассчитать...
Юлия Бешанова:
Море по колено в прямом смысле.
Наталья Сахарчук:
Абсолютно верно. А потом у кого-то может судорога схватить, кто-то просто не рассчитает свои силы, а самое страшное в этой ситуации: «А ты так можешь? А давай на спор переплывем!» – и дальше идет трагедия.
Юлия Бешанова:
А какое у нас наказание за распитие спиртных напитков на пляже?
Какое наказание грозит за распитие спиртных напитков на пляже?
Сергей Мирончик:
Согласно нашему законодательству и Административному кодексу, за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, предусмотрена административная ответственность в размере до 8 базовых величин.
Юлия Бешанова:
То есть вечеринку на пляже устроить не удастся?
Сергей Мирончик:
Все зависит от того, что мы понимаем под понятием «вечеринка».
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