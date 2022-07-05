Почему на пляже не стоит просить соседа по полотенцу присмотреть за вещами? Рассказали представители МВД

Юлия Бешанова, СТВ: Говорить мы с вами сегодня будем о теме насущной. В разгаре купальный сезон, жара стоит неимоверная, все потянулись к водоемам. Если говорить, с какими еще ситуациями сталкиваются правоохранители сейчас в местах массового скопления людей, в местах отдыха, ведь это не только эти истории, о которых мы сейчас говорили. Пропадают вещи, что еще происходит?

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

Наше имущество должно находиться под нашим контролем, и в целях профилактической деятельности я бы рекомендовал нашим гражданам, приходя в места массового отдыха, не брать без особой необходимости с собой ценные вещи, большие суммы денег, а также не оставлять их без присмотра. Уходя купаться, принимать меры, чтобы те же телефоны наши оставались не на виду у окружающих, а где-то под одеялом, покрывалом, в сумке, либо приобретать специальные чехлы, чтобы это позволяло брать с собой телефоны и купаться вместе с ними.

Юлия Бешанова:

В этом году тоже уже столкнулись?

Сергей Мирончик:

Такие случаи всегда были, есть и будут, тем не менее их количество незначительное.

«Двое купаются, а третий присматривает». Как обезопасить себя от краж вблизи водоема?

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Это элементарная ситуация. Давайте разберем на примере. Я думаю, что много кто из нас просил соседа по полотенцу присмотреть за личными вещами, пока мы идем купаться. Этого делать сейчас категорически нельзя. Понятно, что мы пришли, у нас с собой телефоны, ключи, деньги, банковские карточки в телефонах (это достаточно распространенная на сегодняшний момент вещь), то есть мы пришли, расположились, положили и пошли купаться. Соседа мы первый раз в глаза видим, а уже говорим: «Слушай, присмотри, пожалуйста, по-человечески». – «Да, конечно, присмотрю». А в итоге что? Ты приходишь – ни соседа, ни ключей, ни телефона, ничего. Что в этой ситуации делать? Конечно, сразу набирать «102». Чем быстрее вы нам сообщите о преступлении, о любом противоправном деянии в отношении вас, тем больше у нас шанс раскрыть это преступление и помочь вам. Здесь нужно очень осторожно. Если вы идете купаться, то желательно, чтобы это были два или три человека: двое купаются, а третий присматривает.

Не закрыли багажник, пошли купаться. Приходят – там нет фактически ничего