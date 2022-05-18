Предсмертное письмо 15-летней узницы и кораблик с именами погибших. Рассказываем о мемориале памяти детей – жертв ВОВ

Новости Беларуси. В Год исторической памяти белорусы особенно вспоминают о том, что независимость нашей страны связана с судьбами миллионов жертв Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дань уважения им – забота о памятных местах и мемориалах. Так, к юбилейной дате в деревне Красный Берег Жлобинского района появится новый объект, который дополнит патриотический комплекс. Какой именно, знает Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Это памятное место называют «детской Хатынью». В годы войны в деревне Красный Берег Жлобинского района нацисты организовали сборный пункт. Часть детей из него отправляли на каторжные работы в Германию, остальных использовали как доноров крови для раненых немцев. Спустя годы установили, что узниками лагеря были как минимум 2 000 детей, а на его месте сделали мемориал. Посетив его, сложно сдержать слезы.





Школьный класс с пустующими партами, предсмертное письмо 15-летней узницы на доске, кораблик надежды с именами погибших и детские рисунки-витражи – все это производит сильное впечатление. Посреди яблоневого сада архитектор Леонид Левин создал единственный в мире мемориал памяти детям – жертвам Великой Отечественной войны, все детали которого наполнены символизмом и рассказывают об украденном детстве.

Комплекс посещают тысячи туристов не только из Беларуси, но и соседних стран. В Год исторической памяти Красный Берег стал обязательной точкой экскурсионного маршрута школьников. На выходных здесь бывает по 20 организованных групп.

Наталья Тимохова, экскурсовод Жлобинского историко-краеведческого музея:

Наш мемориал республиканского значения внесен в несколько туристических маршрутов. Это «Золотое кольцо Гомельщины», а также патриотический маршрут Красный Берег – Ола – «Багратион». 2022 год для нас, работников мемориала, особенный. Он очень яркий и продуктивный, поскольку приезжает очень много экскурсионных групп. На нашем мемориале нет помещения, куда можно зайти, помолчать, помолиться, а также поставить свечку. Поэтому было принято решение построить Дом памяти.

В нем будет несколько помещений – комната для экскурсоводов, сувенирная лавка и часовня, в которой будут служить молебны и панихиды. Домик уже возведен, впереди – отделочные работы и установка купола. Процесс идет медленно, так как строительство сотрудники Жлобинского историко-краеведческого музея ведут сами, при поддержке меценатов. Свой вклад внесло несколько предприятий, но для завершения объекта этого недостаточно. В Красном Береге надеются, что историко-патриотическая значимость места привлечет неравнодушных спонсоров, желающих отдать дань уважения безвинным жертвам войны.