«У патриотизма нет гендера». В проекте «Женское лицо Победы» рассказывают о подвигах белорусок на войне

Новости Беларуси. За подвиги в Великой Отечественной войне звание Героя Советского Союза получили 90 женщин. 10 из них белоруски. Проект «Женское лицо Победы» продолжает открывать новые героические имена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня Белорусский союз женщин и сотрудники архива-музея литературы и искусства знакомят страну с творческими личностями, кто внес вклад в общую победу. Подробности в следующем материале.

Полина Королева, корреспондент:

Почему женщины шли на войну? Потому что у патриотизма нет гендера. Служба в советское время была почетом. Право женщин воевать закрепила 13 статья закона «О всеобщей воинской обязанности». Но подвиги совершали не только на поле боя или в числе партизан. Важным оставалось творчество. Еще Суворов писал: музыка удваивает, утраивает армию. И громогласной музыкой взял я Измаил.

Разыскивать героев прошлых лет белоруски начали не так давно. Но уже успели рассказать про женщин-партизанок, медиков, снайперов и женщин тыла. Теперь пришло время смахнуть пыль со стихотворных сборников и пожелтевших газет, открыть сердце для песен, с которыми солдаты коротали редкие спокойные ночи на фронте.

Уже с первого года войны создавались фронтовые театральные бригады. Артисты, музыканты и поэты встали в ряды бойцов, а их оружием стало творчество. В Беларуси есть уникальный источник исторической памяти. Это архивный фонд страны. Сегодня только приоткрывают страницы архива-музея литературы и искусства. По словам директора, многие документы долгое время не использовались публично. Проект «Женское лицо Победы» стал тем важным поводом вспомнить героинь и восхититься их мужеством.

Анна Запартыко, директор Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства:

Угледзьцеся сёння ў здымкі ўсіх актрыс, пісьменніц, мастачак. Яны вельмі прыгожыя, адухоўленыя. Яны пасля вайны прыйшлі пісаць кнігі пра вайну, але і пра людзей. Яны прыйшлі пісаць карціны пра перамогу, але малявалі кветкі. Бо кветкі былі заўсёды ў іхняй душы, сэрцы. Яны хацелі жыць, і ў творчасці гэтае жаданне выявілася вельмі ярка.

Победа в Великой Отечественной стала возможной благодаря единству советского народа. Но важно помнить подвиг каждого человека, каждую (даже самую малую) жертву. В конце концов, белорусы знают о пожаре войны из первых уст: кто-то от бабушек, кто-то от прапрадедов. Елена Богдан: «Были расстреляны дети 1941 года рождения. Они были в чем-то виноваты?» (здесь подробнее).

В то время как в одних странах разрушают, сносят мемориалы советского времени, в Беларуси их оберегают. В Бресте Наталья Ильницкая – член Белорусского союза женщин – выкупает святыни. Из них создан целый парк. И пока остаются такие люди и такие парки, в Беларуси нет шанса героизировать нацизм. Лилия Ананич: когда воюют с цветами у мемориалов, мы понимаем, что у них нет аргументов в защиту своей позиции (подробнее здесь).