«Дети очень быстро схватывают». В логойском музее придумали необычный подход к экскурсиям

Новости Беларуси. В Логойском историко-краеведческом музее открылась экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Основой для нее послужили документы, собранные прокуратурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это уникальные судебные дела и процессуальные расследования об уничтожении населения. Подготовили несколько разделов экспозиции. Они рассказывают о разных вехах в истории. Можно узнать, как был организован оккупационный режим, познакомиться с трагедией сожженных деревень. На выставке много фотоматериалов, представлены личные вещи погибших. При этом экскурсии проходят в разных форматах.

Светлана Гамезо, директор Логойского историко-краеведческого музея:

Мы проводим различные мероприятия. Такие формы работы, как традиционные (лекции, экскурсии) и нетрадиционные (для детей и подростков). Это квест-экскурсии, музейно-педагогические занятия, мастер-классы. Именно через интерактив дети быстро очень схватывают информацию, им интересно, не такая сухая история получается. Они проникаются, и уже что-то в детских головах остается надолго.