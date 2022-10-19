«Посетить Брестскую крепость». Кто из учащихся сможет попасть на бесплатные экскурсии?

Новости Беларуси. Историческая память и патриотизм – важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства. В нашей стране особая роль отводится патриотическому воспитанию молодежи, ведь за ней будущее, а строить его без прошлого невозможно. О том, как привить любовь к Родине подрастающему поколению, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Хорошая новость – теперь школьники смогут посещать музеи страны бесплатно. В учебном году каждая последняя среда месяца станет днем музея, школьники по всей стране смогут посетить бесплатно любой такой культурный объект без территориальных ограничений.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

С 2023 года учащиеся 10-11-х классов смогут путешествовать по стране бесплатно. Начало субсидирования школьных поездок положено уже в 2023 году. Старшеклассники смогут воспользоваться правом поехать на экскурсию, которая дополнит их знания по тому или иному школьному предмету. Например, изучая события Великой Отечественной войны, ученики 10-11-х классов смогут посетить Брестскую крепость.

Алеся Лакина:

Сергей, как вам такие нововведения и как это может помочь в образовательном процессе?