«Посетить Брестскую крепость». Кто из учащихся сможет попасть на бесплатные экскурсии?

Новости Беларуси. Историческая память и патриотизм – важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства. В нашей стране особая роль отводится патриотическому воспитанию молодежи, ведь за ней будущее, а строить его без прошлого невозможно. О том, как привить любовь к Родине подрастающему поколению, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Хорошая новость – теперь школьники смогут посещать музеи страны бесплатно. В учебном году каждая последняя среда месяца станет днем музея, школьники по всей стране смогут посетить бесплатно любой такой культурный объект без территориальных ограничений.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
С 2023 года учащиеся 10-11-х классов смогут путешествовать по стране бесплатно. Начало субсидирования школьных поездок положено уже в 2023 году. Старшеклассники смогут воспользоваться правом поехать на экскурсию, которая дополнит их знания по тому или иному школьному предмету. Например, изучая события Великой Отечественной войны, ученики 10-11-х классов смогут посетить Брестскую крепость.
Алеся Лакина:
Сергей, как вам такие нововведения и как это может помочь в образовательном процессе?
Сергей Давидович, заместитель начальника отдела идеологической работы и кадрового обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Я считаю, это замечательно. Лишь бы только было желание у самих школьников посещать, чтобы не из-под палки это все было, а только желание.
Надо учитывать возрастные особенности детей. Как проходит отбор в военно-патриотический клуб – подробнее здесь.