Посещение историко-культурных мест – чем внутренний туризм привлекателен для белорусов?

Отдых в родных широтах. Белорусы все чаще выбирают родное направление. Дорога к месту назначения не займет много времени, а впечатлений хватит с лихвой. Что же ближе сердцу – просторы Браславских озер или прохлада Беловежской пущи?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук.

Александр Меженный, ведущий:

Белорусы воспринимаются – спокойные, толерантные. Предпочитают, наверное, какой-то отдых в тишине либо мы все-таки экстремалы, хотим во время отпуска как-то себя активно проявить? Есть какая-то статистика на эту тему?