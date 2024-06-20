Посещение историко-культурных мест – чем внутренний туризм привлекателен для белорусов?

Отдых в родных широтах. Белорусы все чаще выбирают родное направление. Дорога к месту назначения не займет много времени, а впечатлений хватит с лихвой. Что же ближе сердцу – просторы Браславских озер или прохлада Беловежской пущи?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук.
Александр Меженный, ведущий:
Белорусы воспринимаются – спокойные, толерантные. Предпочитают, наверное, какой-то отдых в тишине либо мы все-таки экстремалы, хотим во время отпуска как-то себя активно проявить? Есть какая-то статистика на эту тему?
Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук:
Все-таки белорусы предпочитают отдых на природе – именно связь с землей. Самая доминирующая позиция – это 45 % населения Беларуси предпочитает отдых непосредственно на природе, то есть природная форма отдыха. Далее идет 39 % – это отдых посредством собирания грибов, ягод, прогулки по лесу. 31 % – это отдых на даче, у бабушки. Четвертая позиция – это посещение историко-культурных мест. 25 %, четверть населения, предпочитают пляж. Есть, конечно, место активному отдыху – порядка 17 %. Далее идут погрешности – 5, 6, 7 %. Где-то в районе 6-7 % отводится экстремальному отдыху.
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