МИД Беларуси и России представили совместный доклад о ситуации с правами человека за рубежом

Западные страны используют права человека как средство давления на неугодные им государства или просто как способ для их наказания. При этом тот беспредел, который творится у них самих, они гордо называют образцом демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реальные примеры из настоящего и недавнего прошлого предложены в совместном докладе о ситуации с правами человека, подготовленном внешнеполитическими ведомствами Беларуси и России. В нем на примере более 40 стран рассказывается, что на самом деле представляют собой правозащитные стандарты в понимании западных стран. Там приведены тысячи документально подтвержденных фактов о том, как живется человеку в системе образцовой демократии.

Например, в Великобритании, которая позиционирует себя как эталон государства, где все равны перед законом, унижению и дискриминации ежедневно подвергаются миллионы человек только за то, что у них другой цвет кожи. В сравнении с белым населением они страдают в два раза чаще от безработицы, бедности и почти в четыре раза чаще становятся бездомными. Эта проблема достигла таких масштабов, что Лондон даже осудили в ООН.