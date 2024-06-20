МИД Беларуси и России представили совместный доклад о ситуации с правами человека за рубежом
Западные страны используют права человека как средство давления на неугодные им государства или просто как способ для их наказания. При этом тот беспредел, который творится у них самих, они гордо называют образцом демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реальные примеры из настоящего и недавнего прошлого предложены в совместном докладе о ситуации с правами человека, подготовленном внешнеполитическими ведомствами Беларуси и России. В нем на примере более 40 стран рассказывается, что на самом деле представляют собой правозащитные стандарты в понимании западных стран. Там приведены тысячи документально подтвержденных фактов о том, как живется человеку в системе образцовой демократии.
Например, в Великобритании, которая позиционирует себя как эталон государства, где все равны перед законом, унижению и дискриминации ежедневно подвергаются миллионы человек только за то, что у них другой цвет кожи. В сравнении с белым населением они страдают в два раза чаще от безработицы, бедности и почти в четыре раза чаще становятся бездомными. Эта проблема достигла таких масштабов, что Лондон даже осудили в ООН.
Впрочем, не надо далеко ходить. В соседней Польше ситуация с правами человека оказалась еще хуже. Польские власти в нарушение всех международных норм запрещают въезд туристов и спортсменов только потому, что у них паспорт страны, которая им не нравится. Что уже говорить о мигрантах и соискателях убежища. Наш телеканал уже неоднократно рассказывал о жестоком обращении польских пограничников с беженцами, многие из которых получили увечья или даже погибли от их неправомерных действий.
Для того чтобы перечислить все изложенные в докладе факты, нам не хватит эфирного времени. Но совершенно очевидно, что проблематика прав человека используется западными странами в угоду собственным политическим интересам в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела неугодных им государств.