Почему белорусы любят лето? Провели опрос

Лето – это запах костра, шашлыка и посиделки на природе. Лето – это покатушки на аттракционах в парке. За что любят лето минчане?

Лето я люблю за теплую погоду, зелень, радостные улыбки, девочек в коротких юбках. Вообще за все, что это лето.

Отдых какой-то на природе, безусловно – озера, какие-то реки, леса. С палаточками, друзьями выбраться.