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Почему белорусы любят лето? Провели опрос

20 июня 2024 10:13
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Лето – это запах костра, шашлыка и посиделки на природе. Лето – это покатушки на аттракционах в парке. За что любят лето минчане?

Почему белорусы любят лето? Провели опрос-1

Лето я люблю за теплую погоду, зелень, радостные улыбки, девочек в коротких юбках. Вообще за все, что это лето.

Почему белорусы любят лето? Провели опрос-4

Отдых какой-то на природе, безусловно – озера, какие-то реки, леса. С палаточками, друзьями выбраться.

Почему белорусы любят лето? Провели опрос-7

– За хорошую погоду, хорошее настроение, которое оно дарит мне.
– За отсутствие каких-то привязанностей к школе, учебе.

Подробности в видео.

# Опрос # общество # Вероника Макаревич

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