Почему белорусы любят лето? Провели опрос

Лето – это запах костра, шашлыка и посиделки на природе. Лето – это покатушки на аттракционах в парке. За что любят лето минчане?
Лето – это запах костра, шашлыка и посиделки на природе. Лето – это покатушки на аттракционах в парке. За что любят лето минчане?
Лето я люблю за теплую погоду, зелень, радостные улыбки, девочек в коротких юбках. Вообще за все, что это лето.
Отдых какой-то на природе, безусловно – озера, какие-то реки, леса. С палаточками, друзьями выбраться.
– За хорошую погоду, хорошее настроение, которое оно дарит мне.
– За отсутствие каких-то привязанностей к школе, учебе.
Подробности в видео.