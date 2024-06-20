Почему жизнь на грани фола не пугает экстремалов? Анонс «В поисках истины»

Эликсир могучей силы!
Эликсир могучей силы!
Адреналин может даже спасти жизнь.
На что способен человек под адреналином?
Стрессовая реакция может на короткий период активировать резервные возможности. Человек в гневе согнул арматуру.
Почему жизнь на грани фола не пугает экстремалов?
Я выпрыгнула из самолета, хочу открыть парашют. Понимаю, что ничего не происходит, начинаю дальше падать...
И что чувствуют люди, танцующие на краю бездны?
Адреналин. Кровь закипает, и ты взлетаешь, а под тобой кипит 300 тонн топлива. И ты сидишь, как на пороховой бочке. Это просто невероятные ощущения.
«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 21 июня, в 18:45 на СТВ.