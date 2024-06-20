Почему жизнь на грани фола не пугает экстремалов? Анонс «В поисках истины»

На что способен человек под адреналином?

Адреналин может даже спасти жизнь.

Почему жизнь на грани фола не пугает экстремалов?

Стрессовая реакция может на короткий период активировать резервные возможности. Человек в гневе согнул арматуру.

Я выпрыгнула из самолета, хочу открыть парашют. Понимаю, что ничего не происходит, начинаю дальше падать...

И что чувствуют люди, танцующие на краю бездны?