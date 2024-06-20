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Почему жизнь на грани фола не пугает экстремалов? Анонс «В поисках истины»

20 июня 2024 12:06
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Эликсир могучей силы!

Почему жизнь на грани фола не пугает экстремалов? Анонс «В поисках истины»-1

Адреналин может даже спасти жизнь.

На что способен человек под адреналином?

Почему жизнь на грани фола не пугает экстремалов? Анонс «В поисках истины»-4

Стрессовая реакция может на короткий период активировать резервные возможности. Человек в гневе согнул арматуру.

Почему жизнь на грани фола не пугает экстремалов?

Почему жизнь на грани фола не пугает экстремалов? Анонс «В поисках истины»-7

Я выпрыгнула из самолета, хочу открыть парашют. Понимаю, что ничего не происходит, начинаю дальше падать...

И что чувствуют люди, танцующие на краю бездны?

Почему жизнь на грани фола не пугает экстремалов? Анонс «В поисках истины»-10

Адреналин. Кровь закипает, и ты взлетаешь, а под тобой кипит 300 тонн топлива. И ты сидишь, как на пороховой бочке. Это просто невероятные ощущения.

«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 21 июня, в 18:45 на СТВ.

# Экстрим # общество

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