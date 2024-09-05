Роботы и сказочные герои – житель Гродно создаёт необычные арт-объекты из старых вещей

Роботы и сказочные герои из старых, ненужных вещей. Житель Гродно Геннадий Савицкий создает необычные арт-объекты во дворе родительского дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобильные покрышки, запчасти, одежда и различные бытовые предметы не отправляются на свалку, а получают новую жизнь, не оказывая вредного воздействия на окружающую среду. Что из этого получилось – оценила Алена Жиборт.

Геннадий Савицкий – городской житель, но большую часть времени проводит в деревне. Дом, в котором прошло детство, заряжает энергией и вдохновляет. Так, в небольшом населенном пункте Зарубичи в 20 километрах от Гродно появился необычный музей под открытым небом. Арт-объекты Геннадий создает из старых ненужных вещей. Эта машина, к примеру, сделана из автомобильных покрышек. Рядом – почти трехметровый робот. Он полностью состоит из автозапчастей.

Конструкция весит примерно тонну. Арт-объект надежно зафиксирован. Автозапчасти – основной, но не единственный материал, который использует Геннадий в своей работе. Этот робот, например, сделан уже из бочек и ведер. На голове вентиляторы, они ускоряют темп в ветреную погоду. К слову, ночью в свете фар, можно рассмотреть почти все объекты, их Геннадий покрывает светоотражающей краской.

Геннадий Савицкий:

Что-то задумал, думаешь-думаешь, потом потихонечку это все воплощаешь в жизнь. Желающих очень много фотографироваться, можно сказать, каждый день по несколько человек. Заезжают очень много, поляки заезжают, кто увидит, тот и заезжает, мы всем рады.