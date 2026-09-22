Новости по тегу #Работа транспорта в Минске

«Общественный транспорт – это основное направление по разгрузке города, особенно центральной его части».
Вместо билета необходимо предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
22 сентября Минск вместе со всей страной присоединится к республиканской акции «День без автомобиля» под девизом «Беларусь за чистый воздух».
22 сентября Минск присоединится к республиканской акции «День без автомобиля», которая пройдет под девизом: «Беларусь за чистый воздух».
В Минске растет пассажиропоток: за семь месяцев 2026 года число поездок в метро увеличилось более чем на 3 %, на наземном транспорте – на 2 %.
Чтобы все желающие могли беспрепятственно посетить могилы родных и близких, задействуют резервные автобусы.
На время проведения городских мероприятий, приуроченных ко Дню города, в Минске будет изменено и движение общественного транспорта.
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