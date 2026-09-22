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Новости по тегу #Работа транспорта в Минске

Как развивается общественный транспорт Минска? Ответил Виталий Якубов
22 сентября 2026 08:39

Как развивается общественный транспорт Минска? Ответил Виталий Якубов

Владельцы авто в Минске 22 сентября могут бесплатно пользоваться общественным транспортом
22 сентября 2026 08:23

Владельцы авто в Минске 22 сентября могут бесплатно пользоваться общественным транспортом

22 сентября в Минске проходит акция «День без автомобиля». Рассказываем, в чем ее особенность в 2026-м
22 сентября 2026 08:18

22 сентября в Минске проходит акция «День без автомобиля». Рассказываем, в чем ее особенность в 2026-м

Как столица заботится об экологии и разгружает дороги? Расскажут в ток-шоу «Большой город»
19 сентября 2026 08:20

Как столица заботится об экологии и разгружает дороги? Расскажут в ток-шоу «Большой город»

В Минске запускают новые маршруты транспорта для жителей новых микрорайонов
25 августа 2026 07:24

В Минске запускают новые маршруты транспорта для жителей новых микрорайонов

На Радуницу в Минске будут курсировать дополнительные автобусы к местам захоронений
20 апреля 2026 11:04

На Радуницу в Минске будут курсировать дополнительные автобусы к местам захоронений

Порядка 25 стран примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества в Минске
05 сентября 2024 17:36

Порядка 25 стран примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества в Минске

В Минске оптимизируют работу общественного транспорта – какие изменения внесли?
17 июня 2024 17:28

В Минске оптимизируют работу общественного транспорта – какие изменения внесли?

На Радуницу в Минске запустили дополнительные автобусы
14 мая 2024 07:52

На Радуницу в Минске запустили дополнительные автобусы

На Радуницу к кладбищам будут курсировать дополнительные автобусы. Подробное расписание
25 апреля 2023 07:25

На Радуницу к кладбищам будут курсировать дополнительные автобусы. Подробное расписание

Единый безлимитный проездной на все виды наземного транспорта – в Мингорисполкоме рассказали подробности
24 января 2023 18:47

Единый безлимитный проездной на все виды наземного транспорта – в Мингорисполкоме рассказали подробности

Перекроют часть проспекта. Как изменятся маршруты общественного транспорта в Минске на 9 Мая?
04 мая 2022 17:17

Перекроют часть проспекта. Как изменятся маршруты общественного транспорта в Минске на 9 Мая?