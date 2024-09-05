«Задача наша – сплотиться». Стартовала акция «Беларусь адзіная» – что обсудили с гражданами?

Белорусы – единая нация и в этом наша главная сила. Масштабная республиканская акция с говорящим названием «Беларусь адзіная» стартовала в Солигорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общественно-политический форум объединил истинных патриотов своей страны, людей неравнодушных к прошлому и будущему Отечества. Масштабный диалог – еще одна возможность обсудить не только достижения, но и вопросы, вызывающие полемику в обществе накануне Дня народного единства.

Главная тема повестки – истоки и перспективы белорусской модели развития. Представители общественных объединений, активисты, заинтересованная в правде молодежь – акция объединила более 650 человек. Лейтмотив встречи – мирное развитие. В условиях мировой турбулентности, напряженности на границах и давления со стороны Запада Беларусь, несмотря на постоянные провокации, остается мирной и созидающей страной.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Мы в очередной раз поднимем темы, связанные с историей этого праздника, этой даты. Эта взаимосвязь как раз и даст возможность нашей аудитории понять всю глубину и важность темы единства для нашего белорусского народа в это непростое время.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Мы прямо сегодня утром видели, как пробовали наше единство расколоть, разломать очередной информационно-вооруженной провокацией. Раскачать на раз-два Беларусь не получится. Поэтому, естественно, когда белорусы собираются, разговаривают, общаются между собой, это и есть тот фактор, фундамент, который не позволит нас развалить. Мы все для этого сделаем. В 2024 году акция приобрела новый формат – стала площадкой для открытого диалога и обмена мнениями, где нет запретных тем. В роли спикеров выступают эксперты и парламентарии, общественные деятели и лидеры мнений. А возможность высказать свое видение проблемы и ее решения, задать вопросы есть у каждого гостя.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Президент Республики Беларусь, выступая в Витебске перед студентами вузов, сказал об этом, что такой сложной обстановки вокруг границы нашей страны, как сейчас, не было никогда, за все эти 30 лет независимости и суверенитета. Задача наша – сплотиться, чтобы сохранить мир на нашей земле и по нашим границам.