Минск превратился в довоенный Брест – в столице продолжаются съёмки фильма «В списках не значился»

История о героизме и подвиге безымянного солдата. В Беларуси продолжаются съемки фильма «В списках не значился» по одноименному роману писателя-фронтовика Бориса Васильева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Картина рассказывает о лейтенанте Николае Плужникове – последнем защитнике легендарной Брестской крепости. Это совместный проект белорусских и российских кинематографистов. Подробности – в материале Алины Мычко.

На несколько дней центр Минска превратился в довоенный Брест. Яркие плакаты, старые киоски, щебенка на дороге, люди, спешащие по своим делам – ничто в этой картине не предвещает ужас грядущих событий. Согласно задумке, все эти детали должны создать резкий контраст военным действиям.

Эдуард Галкин, художник-постановщик фильма «В списках не значился» (Россия):

В основе этого художественного образа города заложена традиция советского позитивизма. Когда все несколько приподнято эмоционально, все приподнято в сторону позитива, как будто коммунизм уже наступил, и это по задумке должно очень сильно контрастировать и быть контрапунктом к событиям военного блока сюжетного.

Основной сюжет картины разворачивается в Брестской крепости. 19-летний офицер Коля Плужников попадает туда перед самым началом войны. Имя солдата не успели внести в списки части – 22 июня 1941-го в 4 часа утра у стен Цитадели уже раздаются взрывы. Главный герой сражается с фашистами до последнего вздоха, показывая беспримерную силу духа.

Владислав Миллер, актер театра и кино (Россия):

Роль действительно сложнейшая, но это роль мечты, будем говорить откровенно. Конечно, такое сыграть мечтает любой артист. Даже если он об этом не говорит, я думаю, что он в душе, где-то в глубине мечтает об этом. Так что это, конечно, подарок, а не роль. Другое дело, что с этим справиться – это, это наверное, более важная и первостепенная задача.

Над фильмом работает огромная команда. В съемочной группе – более 150 человек, а в некоторых сценах задействуют свыше 600. Главные роли играют как начинающие, так и опытные актеры. Съемки не прекращаются и ночью. Для Беларуси это беспрецедентный по масштабам проект.

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

Мы создаем совместный такой проект. Он действительно беспрецедентный для нашей Республики Беларусь по масштабам съемок. Мы перекрыли, по сути, на неделю исторический центр города. Наши белорусские кинематографисты принимают самое активнейшее участие в съемках этого большого проекта. Это говорит о том, что мы можем снимать фильмы любого уровня сложности.