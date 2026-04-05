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Новости по тегу #РНПЦ травматологии и ортопедии

Каково говорить правду родителям маленьких пациентов? Откровенный разговор с Михаилом Герасименко
05 апреля 2026 09:01

Каково говорить правду родителям маленьких пациентов? Откровенный разговор с Михаилом Герасименко

Большинство травм в мире мы можем вылечить – Герасименко о развитии медицины в Беларуси
05 апреля 2026 08:51

Большинство травм в мире мы можем вылечить – Герасименко о развитии медицины в Беларуси

Какие самые сложные операции проводят в РНПЦ травматологии и ортопедии? Рассказал директор
05 апреля 2026 08:37

Какие самые сложные операции проводят в РНПЦ травматологии и ортопедии? Рассказал директор

По спинальным конструкциям – 100%. Директор РНПЦ травматологии и ортопедии рассказал об импортозамещении
05 апреля 2026 08:16

По спинальным конструкциям – 100%. Директор РНПЦ травматологии и ортопедии рассказал об импортозамещении

Порядка 19,5 тыс. операций по замене суставов выполнили в Беларуси за 2025 год – Герасименко
05 апреля 2026 07:46

Порядка 19,5 тыс. операций по замене суставов выполнили в Беларуси за 2025 год – Герасименко

Современная хирургия приходит в регионы! В Лиде освоили новые методы лечения суставов
03 июня 2025 18:02

Современная хирургия приходит в регионы! В Лиде освоили новые методы лечения суставов

В РНПЦ травматологии и ортопедии появится комната духовной помощи
22 мая 2025 07:13

В РНПЦ травматологии и ортопедии появится комната духовной помощи

Марина Василевская встретилась с юными пациентами РНПЦ травматологии и ортопедии
22 мая 2025 06:59

Марина Василевская встретилась с юными пациентами РНПЦ травматологии и ортопедии

Осторожно: лето! Чем может обернуться отдых для любителей понырять и расслабиться на пляжах
24 июня 2012 17:17

Осторожно: лето! Чем может обернуться отдых для любителей понырять и расслабиться на пляжах