Новости по тегу #РНПЦ травматологии и ортопедии

Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса»– директор РНПЦ травматологии и ортопедии.
«Травматология – настолько интенсивно развивающаяся отрасль медицины, что то, что было год назад еще вау, через год это уже будет обыденность».
«Одна операция при сколиотической деформации позвоночника может длиться до 11 часов».
«Ничего не закупается за рубежом. Мы работаем только своими конструкциями. При этом это те конструкции, которые мы сами для себя разработали».
«Очень важно, что эти эндопротезы имплантируются нашим гражданам абсолютно бесплатно».
Первую операцию в качестве мастер-класса выполнили сотрудники РНПЦ травматологии и ортопедии – следить за ней могли и другие региональные медики.
Ее оснастят настольными играми, христианскими книгами, а дважды в неделю православные волонтеры будут проводить в них мастер-классы.
Во время беседы дети задавали множество вопросов – о подготовке к первому полету, старте и самых волнительных моментах, связанных с космическим путешествием.
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