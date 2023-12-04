Брестская область преодолела рубеж по валовому производству молока в 2 млн тонн

Брестская область впервые в истории преодолела рубеж по валовому производству молока в 2 миллиона тонн. Символично, что это достижение зафиксировано в день рождения региона – сегодня, 4 декабря, Брестская область отмечает 84 года со дня своего образования.

Результат достигнут за счет целенаправленной системной работы по наращиванию поголовья дойных коров, повышения продуктивности стада, модернизации материально-технической базы отрасли. К 20-м числам декабря область планирует выйти на удой в 7 тысяч килограмм молока на корову.

Анатолий Щупленков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

Безусловно, за счет целенаправленной системной работы достигнут этот результат. За счет соблюдения технологии, модернизации на душу населения полностью обеспечили всех молочной продукцией. Но сегодня больше 70 % мы экспортируем молочной продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья.

По сравнению с 2010 годом объем производства молока в регионе увеличился в два раза, продуктивность дойного стада – почти на 2,5 тысячи килограммов.