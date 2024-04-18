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Гигин: время перестройки было объективно обусловлено – народ ждал этого

18 апреля 2024 19:23
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим подготовку к Всебелорусскому народному собранию. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Гигин: время перестройки было объективно обусловлено – народ ждал этого-1

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель Республиканского государственно-общественного объединения «Знание», депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Александр Лукашенко – это человек неординарный. Это лидер, общественный деятель, который не вписывался в схему позднего Советского Союза, вот этого брежневско-черненковского Советского Союза, где все было застоявшимся. Вот этот открытый, честный, по-хорошему яростный молодой человек, харизматичный, он не вписывался вот в эту схему, где все по ячейкам: так, так, так, так вот и должен идти.

И удивительным образом, почему и Президент так по-разному о Горбачеве отзывается. И вот это время перестройки ведь было объективно обусловлено. Народ ждал этого. Я помню это. И когда мы говорим: да нет, вы что! Но я помню, как было. И это время, время перемен, оно таким лидерам, как Александр Лукашенко, открыло дорогу. Другое дело, что здесь включился субъективный фактор.

И вот многое зависело от личности. Горбачев не сумел удержать контроль над ситуацией, и она вся поплыла. И вот этот отрицательный отбор, отрицательная селекция позднего советского времени и позволила выйти наверх Горбачеву, Ельцину, Яковлеву, борьба которых привела к развалу Советского Союза. Но она открыла дорогу новому поколению, частью которого, наверное, ярчайшим представителем является Александр Григорьевич Лукашенко. Но многие другие, кто пришел в этом же поколении, это испытание не выдержали.

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# Международная политика # общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

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