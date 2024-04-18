Не нашёл себя в жизни. Что такое психоэмоциональная смерть?

Некоторыми выход на пенсию воспринимается как трагедия. Но золотой возраст – это не столько повод для грусти, сколько шанс начать то, на что раньше не было времени. Главное – правильный настрой и пример. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

В психологии есть такой термин, как психоэмоциональная смерть, когда человек умирает намного раньше его физиологической смерти. Он умирает эмоционально, он умирает с точки зрения жизнестойкости и жизнеспособности. Дальше, после какого-то определенного промежутка времени и часто, к сожалению – у мужчин это после 40 лет, когда мужчина не нашел себя в этой жизни, не развился, действительно начинает влачить такое жалкое существование, которое никак не похоже на настоящую, полноценную жизнь.