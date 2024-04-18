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Не нашёл себя в жизни. Что такое психоэмоциональная смерть?

18 апреля 2024 17:08
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Некоторыми выход на пенсию воспринимается как трагедия. Но золотой возраст – это не столько повод для грусти, сколько шанс начать то, на что раньше не было времени. Главное – правильный настрой и пример. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Не нашёл себя в жизни. Что такое психоэмоциональная смерть?-1

Денис Северов, магистр психологии:
В психологии есть такой термин, как психоэмоциональная смерть, когда человек умирает намного раньше его физиологической смерти. Он умирает эмоционально, он умирает с точки зрения жизнестойкости и жизнеспособности. Дальше, после какого-то определенного промежутка времени и часто, к сожалению – у мужчин это после 40 лет, когда мужчина не нашел себя в этой жизни, не развился, действительно начинает влачить такое жалкое существование, которое никак не похоже на настоящую, полноценную жизнь.

Обретение новых смыслов. Как правильно пережить кризис среднего возраста – подробнее здесь.

# Психология # общество # Денис Северов

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