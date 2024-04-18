20 лет работы на сельхозпредприятии! Что волнует делегата ВНС от Молодечненского района?

Что волнует делегата и с какими предложениями она отправится на Всебелорусское народное собрание – в материале Анны Куртасовой.

Уже меньше недели остается до Всебелорусского народного собрания. Важнейшее событие для страны. ВНС пройдет 24-25 апреля. От местных Советов депутатов для участия в народном вече выдвинуто 350 человек. Одним из них стала специалист по кадрам сельхозпредприятия «Засковичи» Молодечненского района Вероника Михаловская, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Трудовую деятельность я начинала в ОАО «Засковичи», ныне это СПК «Засковичи», в 2005 году я сюда пришла.

И с тех пор Вероника Михаловская предана своему выбору. Почти 20 лет она работает на сельхозпредприятии «Засковичи» Молодечненского района. В трудовой книжке всего одна запись. Начинала профессиональный путь экономистом, после прошла переподготовку и стала специалистом по кадрам. Про таких говорят: горит своим делом. Она точно знает, какими качествами должен обладать человек, который приходит работать в сельское хозяйство.

Вероника Михаловская, специалист по кадрам сельхозпредприятия «Засковичи»:

Я считаю, что человек, который идет в аграрную сферу, он изначально должен понимать, что это специфика работы, он должен любить эту работу. Потому что это работа с животными и работа на земле. Хотелось бы, чтобы в нашей организации были люди честные, отрытые, добросовестные.