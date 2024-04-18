Обретение новых смыслов. Как правильно пережить кризис среднего возраста?

Некоторыми выход на пенсию воспринимается как трагедия. Но золотой возраст – это не столько повод для грусти, сколько шанс начать то, на что раньше не было времени. Главное – правильный настрой и пример. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

А л еся Титова, психолог: В возрасте 50-60 лет наступает кризис опустевшего гнезда. К этому возрасту, как правило, мы уже отрабатываем какие-то важные социальные программы, с какими программами сталкиваемся, выходя в 18 лет в жизнь. Мы обладаем очень минимальными знаниями о себе, но у нас достаточно каких-то ценностей, установок и ориентиров, с которыми мы идем в жизнь.

Алеся Титова:

Предвкушение, ожидание – безусловно. Желание всего достичь и покорить вершины. Если мы посмотрим, если очень это сузить, то это будут все те же ценности – посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Сюда можно еще добавить: получить высшее образование, решить жилищный вопрос, выйти замуж, родить детей, ездить, например, к морю раз в год во время отпуска. Как правило, к 35-45 годам эти программы социальные, которые, может быть, навязаны нам обществом, окружением ближайшим, системой, и человек сталкивается в этом возрасте, подходит к очень интересному периоду середины свой жизни – это кризис среднего возраста. Кризис середины жизни, когда он задается вопросами: насколько я удовлетворен своей жизнью, насколько моя жизнь интересна, насыщена, все ли получилось? Это действительно кризис очень глубоких размышлений и обретения новых смыслов.

Если этот кризис достаточно успешно пройден и человек понимает, что удалось, трезво оценивает – построить семью или отношения, вырастить детей. Как правило, дети уже уходят в этот период в свои семьи. Он ищет для себя новые смыслы, опоры. Мне нравится, как Джеймс Холлис в своей книге «Перевал в середине пути» говорил, что первый возраст до 40 лет, мы взрослые – большие дети, которые играют большие роли. Так вот, личность человека гораздо глубже и больше, чем эти роли. Какие у нас роли? Мужа, жены, дочери, матери. В этом возрасте как будто бы человека жизнь подталкивает на то, чтобы развернуть фокус от социума, того, насколько я реализован в жизни, к самому себе – насколько я реализован как личность. Живу ли я своими идеями, мечтами? Не подавляю ли я в себе какие-то свои важные части, потребности? Если человеку удается быть честным с самим собой, то, как правило, в этом возрасте, ближе к 50-ти, человек может развернуть свою жизнь на 180 градусов.