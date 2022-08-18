Поняла, что мы не потянем финансово. Белоруска рассказала, как прокормить девятерых детей

Декретный отпуск. Встретить женщину, которая бы в полной мере наслаждалась своим законным правом посидеть дома, практически невозможно. Как не утратить свои профессиональные качества, остаться востребованной и может ли декрет открыть карьерные перспективы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Расскажите, вообще вопрос, наверное, рожать – не рожать никогда не стоял?

Елена Журавлева, мама 9-х детей, награждена орденом Матери:

Даже близко. Ребенок пришел – радость в мир пришла. Встречайте. Татьяна Савчик:

То есть всегда была нацеленность на такую большую семью? Елена Журавлева:

Нет, никаких планов таких никто не строил, что у нас обязательно будет много детей. Так получилось. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Такой нескромный вопрос, как прокормить такую семью? Это столько всего нужно, продуктов. Елена Журавлева:

Надо работать – абсолютно простой секрет. Алеся Лакина:

Много средств уходит на это все?