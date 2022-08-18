Поняла, что мы не потянем финансово. Белоруска рассказала, как прокормить девятерых детей
Декретный отпуск. Встретить женщину, которая бы в полной мере наслаждалась своим законным правом посидеть дома, практически невозможно. Как не утратить свои профессиональные качества, остаться востребованной и может ли декрет открыть карьерные перспективы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Расскажите, вообще вопрос, наверное, рожать – не рожать никогда не стоял?
Елена Журавлева, мама 9-х детей, награждена орденом Матери:
Даже близко. Ребенок пришел – радость в мир пришла. Встречайте.
Татьяна Савчик:
То есть всегда была нацеленность на такую большую семью?
Елена Журавлева:
Нет, никаких планов таких никто не строил, что у нас обязательно будет много детей. Так получилось.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Такой нескромный вопрос, как прокормить такую семью? Это столько всего нужно, продуктов.
Елена Журавлева:
Надо работать – абсолютно простой секрет.
Алеся Лакина:
Много средств уходит на это все?
Елена Журавлева:
Был у меня момент, когда Игнат родился, я вышла снова на работу. Ему был годик с небольшим, я вышла на полставки. Но работала я на достаточно низкооплачиваемой работе. Полгода поработавши, я поняла, что мы так не потянем финансово. Нашла в себе смелость – маленький ребенок, два годика ему исполнилось – я нашла хорошую денежную работу. Она мне очень не нравилась душевно, но приносила деньги.
Татьяна Савчик:
Это была необходимость на тот момент?
Елена Журавлева:
Да, это была такая необходимость. Когда необходимость в этом отпала, пошел лучший заработок у супруга, я вернулась в профессию.
Алеся Лакина:
Елена, все-таки девять детей. Вы еще умудряетесь работать. Как у вас остается время уделять детям?
Татьяна Савчик:
Если честно, на себя все-таки остается хоть какое-то время?
Елена Журавлева:
Как шутят мои знакомы: «Мы же знаем, ты на работу ходишь отдохнуть от семьи».
Алеся Лакина:
Кто в это время с детьми?
Елена Журавлева:
Семейное же время, всегда есть вечера, выходные. Мы очень активная семья, любим где-нибудь поучаствовать. Живем же в Минске, более того – в центре Минска. Поэтому все, что вокруг происходит: какие-то мероприятия в парке, спортивные, культурные мероприятия Минска – мы везде там. Мы всегда. У нас такое жизненное кредо.
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