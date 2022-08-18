«Это стало моим любимым делом, хобби и отдушиной». Как белоруска в декретном отпуске стала ведущей мероприятий
Декретный отпуск. Встретить женщину, которая бы в полной мере наслаждалась своим законным правом посидеть дома, практически невозможно. Как не утратить свои профессиональные качества, остаться востребованной и может ли декрет открыть карьерные перспективы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Существует мнение, что декретный отпуск – это не только возможность стать мамой, а еще найти в себе какие-то новые таланты. Татьяна, как ваше хобби стало заработком?
«Поняла, что хочу быть ведущей мероприятий»
Татьяна Копенкова, декретный отпуск помог найти хобби:
Заработком – это, наверное, очень громко сказано. В первую очередь это стало моим любимым делом, хобби и отдушиной помимо моей семьи. Когда я засобиралась во второй декрет, поняла, что мне надо подумать над тем, что же еще будет меня отвлекать помимо детей. Я натолкнулась на то, что всегда хотела работать с людьми. То есть если я на работе с компьютером – мне не хватало общения. Определенные были перипетии, мысли. Я поняла, что хочу быть ведущей мероприятий. Уходя в декрет, я потихонечку начала изучать эту тему, пока была на больничном. Пока еще у меня не было ребенка, я начала штудировать интернет, смотреть: как, чего, куда. Когда у меня родился малыш, понятное дело, что было немножко не до этого. Но потом у меня появилось время, чтобы я могла у друзей, знакомых попрактиковаться. Они приглашали меня в качестве ведущей на свои мероприятия. Я, сидя дома с ребенком, могла, когда он отдыхает или играет, вникнуть в эту тему. В принципе я поняла, что это мое. Это все дело закрутилось, завертелось. Мы детям начали делать тематические праздники. У нас, допустим, дни рождения у детей всегда проходят в какой-то тематике – Marvel, «Три кота». Все зависит от возраста.
Это дало мне возможность работать, иметь постоянный заработок и приятное хобби
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Вы сначала начали организовывать праздники для деток?
Татьяна Копенкова:
Сначала я практиковалась у друзей, потом – на своих детях. Потом уже, по выходу на работу, это мне дало возможность работать за компьютером, иметь постоянный заработок на работе и приятное хобби, которое я могу использовать в то время, когда я работаю и когда нахожусь в декретном отпуске.
«Я могу оставлять ребенка с мужем»
Алеся Лакина:
Татьяна, где вы находили форточку для детей в таком графике? Насколько я знаю, свадьбы проводят в пятницу-субботу. То есть выходные у вас тоже были заняты?
Татьяна Копенкова:
Вы имеете в виду, с кем были мои дети в этот промежуток времени?
Татьяна Савчик:
Видимо, вам кто-то помогал?
Алеся Лакина:
Куда вы девали детей?
Татьяна Копенкова:
К счастью, у меня и супруга мамы, то есть бабушки наших детей. Поэтому огромное им спасибо, что они в эти моменты приходят к нам на помощь. Скажем так, это на время самого мероприятия. А во все остальное – встречи с заказчиками, я могу оставлять ребенка с мужем. В то же время у меня есть возможность накраситься, сделать прическу, выйти, попить кофе, пообщаться с людьми, а потом вернуться домой, обратно в быт.
Татьяна Савчик:
В общем, это какое-то свое время для себя?
Татьяна Копенкова:
Да. Ты выходишь – на работу иду. Сразу чувствуешь себя другим человеком. Потом возвращаешься, и тебе возвращаться в тысячу раз приятнее, чем если бы ты просто вышел в магазин.
Очень многие во время декретного отпуска монетизируют свои хобби
Алеся Лакина:
Елена, скажите, правда ли, что декретный отпуск – это хорошее время для перезагрузки карьеры?
Елена Богданова, карьерный коуч с международной сертификацией, эксперт по развитию карьеры:
По опыту моих клиентов, однозначно да. Очень много женщин находят для себя что-то новое, открывают в себе те качества и навыки, о существовании которых даже не знали. Кто-то уходит в развлекательные мероприятия, кто-то определяет для себя направление, вектор карьеры в дальнейшем, кто-то находит дело по душе и умудряется совмещать это с декретом, посвящать время ребенку. Очень многие как раз во время декретного отпуска монетизируют свои хобби и становятся успешными предпринимателями как раз в этот промежуток времени.
Алеся Лакина:
И уходят с основной работы?
Елена Богданова:
Чаще всего да.
«Сложно делать то, что тебе не приносит удовольствие»
Алеся Лакина:
Я просто знаю, о чем речь. Я фотографировала свадьбы как раз в первом декретном отпуске. Но это было сложно. Я понимаю, что вы совмещали это еще с какой-то основной работой?
Татьяна Копенкова:
Да. Сложно делать то, что тебе не приносит удовольствие. Признаюсь, может быть, это не совсем правильно, мне сложно приходить на работу к 8 утра, садиться за компьютер, прерываться лишь на час обеда, возвращаться и опять смотреть в компьютер. Мне это сложно. Я когда общаюсь со своими заказчиками, у них узнаю много всяких нюансиков, моментиков – мероприятие выстраиваю по их тематике. Я стою, мою посуду: он же занимается квадрокоптерами, была бы классно сделать такую фишечку и такую. А потом ты просто пришел, пометку сделал. Когда ты уже непосредственно садишься и пишешь сценарий… Обычно я это делаю по ночам, мне так комфортнее – все спят, тишина. Я набрала то, что мне нужно.
Татьяна Савчик:
Никто не отвлекает, идет творческий порыв у вас?
Татьяна Копенкова:
Да.
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