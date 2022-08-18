«Это стало моим любимым делом, хобби и отдушиной». Как белоруска в декретном отпуске стала ведущей мероприятий

Декретный отпуск. Встретить женщину, которая бы в полной мере наслаждалась своим законным правом посидеть дома, практически невозможно. Как не утратить свои профессиональные качества, остаться востребованной и может ли декрет открыть карьерные перспективы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Существует мнение, что декретный отпуск – это не только возможность стать мамой, а еще найти в себе какие-то новые таланты. Татьяна, как ваше хобби стало заработком? «Поняла, что хочу быть ведущей мероприятий»

Татьяна Копенкова, декретный отпуск помог найти хобби:

Заработком – это, наверное, очень громко сказано. В первую очередь это стало моим любимым делом, хобби и отдушиной помимо моей семьи. Когда я засобиралась во второй декрет, поняла, что мне надо подумать над тем, что же еще будет меня отвлекать помимо детей. Я натолкнулась на то, что всегда хотела работать с людьми. То есть если я на работе с компьютером – мне не хватало общения. Определенные были перипетии, мысли. Я поняла, что хочу быть ведущей мероприятий. Уходя в декрет, я потихонечку начала изучать эту тему, пока была на больничном. Пока еще у меня не было ребенка, я начала штудировать интернет, смотреть: как, чего, куда. Когда у меня родился малыш, понятное дело, что было немножко не до этого. Но потом у меня появилось время, чтобы я могла у друзей, знакомых попрактиковаться. Они приглашали меня в качестве ведущей на свои мероприятия. Я, сидя дома с ребенком, могла, когда он отдыхает или играет, вникнуть в эту тему. В принципе я поняла, что это мое. Это все дело закрутилось, завертелось. Мы детям начали делать тематические праздники. У нас, допустим, дни рождения у детей всегда проходят в какой-то тематике – Marvel, «Три кота». Все зависит от возраста. Это дало мне возможность работать, иметь постоянный заработок и приятное хобби

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Вы сначала начали организовывать праздники для деток? Татьяна Копенкова:

Сначала я практиковалась у друзей, потом – на своих детях. Потом уже, по выходу на работу, это мне дало возможность работать за компьютером, иметь постоянный заработок на работе и приятное хобби, которое я могу использовать в то время, когда я работаю и когда нахожусь в декретном отпуске. «Я могу оставлять ребенка с мужем» Алеся Лакина:

Татьяна, где вы находили форточку для детей в таком графике? Насколько я знаю, свадьбы проводят в пятницу-субботу. То есть выходные у вас тоже были заняты? Татьяна Копенкова:

Вы имеете в виду, с кем были мои дети в этот промежуток времени? Татьяна Савчик:

Видимо, вам кто-то помогал? Алеся Лакина:

Куда вы девали детей?

Татьяна Копенкова:

К счастью, у меня и супруга мамы, то есть бабушки наших детей. Поэтому огромное им спасибо, что они в эти моменты приходят к нам на помощь. Скажем так, это на время самого мероприятия. А во все остальное – встречи с заказчиками, я могу оставлять ребенка с мужем. В то же время у меня есть возможность накраситься, сделать прическу, выйти, попить кофе, пообщаться с людьми, а потом вернуться домой, обратно в быт. Татьяна Савчик:

В общем, это какое-то свое время для себя? Татьяна Копенкова:

Да. Ты выходишь – на работу иду. Сразу чувствуешь себя другим человеком. Потом возвращаешься, и тебе возвращаться в тысячу раз приятнее, чем если бы ты просто вышел в магазин. Очень многие во время декретного отпуска монетизируют свои хобби Алеся Лакина:

Елена, скажите, правда ли, что декретный отпуск – это хорошее время для перезагрузки карьеры?

Елена Богданова, карьерный коуч с международной сертификацией, эксперт по развитию карьеры:

По опыту моих клиентов, однозначно да. Очень много женщин находят для себя что-то новое, открывают в себе те качества и навыки, о существовании которых даже не знали. Кто-то уходит в развлекательные мероприятия, кто-то определяет для себя направление, вектор карьеры в дальнейшем, кто-то находит дело по душе и умудряется совмещать это с декретом, посвящать время ребенку. Очень многие как раз во время декретного отпуска монетизируют свои хобби и становятся успешными предпринимателями как раз в этот промежуток времени. Алеся Лакина:

И уходят с основной работы? Елена Богданова:

Чаще всего да. «Сложно делать то, что тебе не приносит удовольствие»