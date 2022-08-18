«5-6 заявок на одну квартиру». Почему города-спутники стали такими популярными?

Новости Беларуси. В Минске в 2021 году построили почти 17 тысяч квартир, а в очереди на жилье состояли без малого 187 тысяч семей. Сколько минчан отметят новоселье в этом году? Как решают проблему с долгостроями и каких объектов не хватает столице. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Экспериментальные дома были в Смолевичах, да?

Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»:

Да, обратимся к теме Смолевич. Электроотопления есть два вида. Сухой и мокрый способ. В Смолевичах применен мокрый способ, когда у нас в квартирах конвекторы. Горячая вода у нас – бойлер. И два прибора учета электричества. По этим приборам учета люди отдельно платят за бытовую электроэнергию и электроэнергию для нужд отопления и подогрева воды. В квартире есть индикатор-датчик. И каждый человек видит, какая температура, сколько надо. Такого глобального комплексного района с электроотоплением еще не было. В этом районе еще «Стройтрест № 42» возводит детский садик. И в этом микрорайоне будет еще школа. Поэтому это хороший пример города-спутника. Если взять плюсы: ты живешь в экосистеме, нет мегаполиса, но в транспортной развязке на работу в Минск близко. Илона Волынец:

У минчан поменялось отношение к городам-спутникам? В самом начале же говорили, что ездить надо, далеко, неудобно.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Колоссально поменялось. Это все экономика. Цена квадратного метра в городах-спутниках гораздо ниже, чем в столице. Это понятно, это логично. Экологические вопросы, создание инфрастуктуры сразу, когда строятся основные дома. Из Смолевич в Минск приехать, наверное, быстрее, чем, если ты переедешь с Уручья в Малиновку. Действительно, когда Президент обозначил необходимость строительства этих городов, это было очень правильно сделано. Минск – двухмиллионик. В Минске уже нет площадок для строительства жилья, их не хватает. А развитие городов-спутников позволит не только решить свои жилищные проблемы и вопросы, самое главное – это будет способствовать экономике, созданию точек роста в этих городах. Илона Волынец:

Площадки, наверное, есть, учитывая, что Ирина Александровна нам говорит, что объемы не сокращаются, а иногда и перевыполняются.

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Площадки у нас, конечно, есть, но мы понимаем, что Минск – это территория реконструируемая. Это снос частного сектора, возведение на этих же площадках, зачищенных от частного сектора, многоквартирного жилья. Я немного дополню Андрея Александровича. В городе-спутнике Смолевичи у нас на одну квартиру 5-6 заявок поступает. Хочу отметить, что все граждане, которые строятся в Смолевичах, независимо от даты постановки на учет нуждающихся, имеют право на получение господдержки в рамках 240 Указа. Сегодня этот указ немного расширит свои действия. Люди, которые состоят на учете не только в администрациях района, но и в организациях, предприятиях, могут также заключить договор долевого строительства и воспользоваться государственной поддержкой.

Илона Волынец:

И как, есть спрос на это? Ирина Гонтарева:

Да, 5-6 заявок на одну квартиру. Даже многодетные семьи, которые понимают, что могут построиться и в Минске, будет предложено жилье, тем не менее изъявляют желание строиться и в городах-спутниках. Илона Волынец:

Андрей Александрович говорит, что в спутнике дешевле построить жилье. Можем мы цифры назвать средние? Допустим, сколько квадратный метр стоит в столице и в Смолевичах?