«Я потеряю работу, останусь невостребованной?» Как не утратить профессиональную квалификацию во время декрета
Декретный отпуск. Встретить женщину, которая бы в полной мере наслаждалась своим законным правом посидеть дома, практически невозможно. Как не утратить свои профессиональные качества, остаться востребованной и может ли декрет открыть карьерные перспективы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Зачастую женщины еще перед первым [декретным отпуском – прим. ред.] думают: «Может быть, я потеряю работу, останусь невостребованной?» Елена, на какой срок нужно уходить в декрет, чтобы остаться востребованным на рынке?
Елена Богданова, карьерный коуч с международной сертификацией, эксперт по развитию карьеры:
Все очень субъективно и зависит непосредственно от сферы деятельности и самого человека. Есть люди, которые, уходя на три года в декрет, возвращаются и гораздо более эффективны в работе, чем те, которые уходят на два-три месяца просто в отпуск за свой счет. Это очень опять-таки зависит от самого человека. Важно, что женщина хочет для себя. Я рекомендую определить приоритеты обычно своим клиентам. Мы определяем приоритеты, уходим туда и делаем акцент на том, что действительно важно. Если хочется сейчас посвятить себя ребенку – значит, не нужно думать о том, как я буду выходить на работу. Потом заблаговременно построить план, как готовиться к этому выходу. Чтобы это не было: ребенку исполнилось три года, и мне надо бежать на работу, а я не знаю за что хвататься и что делать. Далее – это социализация женщины. Не замыкаться в семье, доме, каких-то бытовых вещах, иметь что-то, что будет развлекать ее вне дома, семьи и роли мамы и жены. Потому что женщина не только мама и жена. Когда она погружается только в эти две роли, к сожалению, начинает терять себя.
Алеся Лакина:
Елена, я в своей жизни слышала такие вещи: ты либо мама, либо строишь карьеру. Как вы относитесь к этому?
Елена Богданова:
Я считаю, что можно быть хорошей мамой и шикарным экспертом на рынке труда. Опять-таки, это все зависит от человека. Насколько человек может и хочет это совмещать. Еще важный момент – насколько у него есть бэкграунд, поддержка за спиной, семья. У кого-то есть возможность, допустим, поручить ребенка – попросить о помощи маму, папу. Дедушек, бабушек привлекать либо нанять няню. А кто-то себе этого, к сожалению, не может позволить – это разные ситуации.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Это очень немаловажный момент. Лично я, когда вспоминаю свой отпуск по уходу за ребенком, то даже поход в магазин казался неким праздником на тот момент.
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