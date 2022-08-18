«Я потеряю работу, останусь невостребованной?» Как не утратить профессиональную квалификацию во время декрета

Елена Богданова, карьерный коуч с международной сертификацией, эксперт по развитию карьеры:

Все очень субъективно и зависит непосредственно от сферы деятельности и самого человека. Есть люди, которые, уходя на три года в декрет, возвращаются и гораздо более эффективны в работе, чем те, которые уходят на два-три месяца просто в отпуск за свой счет. Это очень опять-таки зависит от самого человека. Важно, что женщина хочет для себя. Я рекомендую определить приоритеты обычно своим клиентам. Мы определяем приоритеты, уходим туда и делаем акцент на том, что действительно важно. Если хочется сейчас посвятить себя ребенку – значит, не нужно думать о том, как я буду выходить на работу. Потом заблаговременно построить план, как готовиться к этому выходу. Чтобы это не было: ребенку исполнилось три года, и мне надо бежать на работу, а я не знаю за что хвататься и что делать. Далее – это социализация женщины. Не замыкаться в семье, доме, каких-то бытовых вещах, иметь что-то, что будет развлекать ее вне дома, семьи и роли мамы и жены. Потому что женщина не только мама и жена. Когда она погружается только в эти две роли, к сожалению, начинает терять себя.

Алеся Лакина:

Елена, я в своей жизни слышала такие вещи: ты либо мама, либо строишь карьеру. Как вы относитесь к этому?