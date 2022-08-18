«Достаточно большие возможности». Как многодетной семье быстрее обзавестись собственным жильём?

Декретный отпуск. Встретить женщину, которая бы в полной мере наслаждалась своим законным правом посидеть дома, практически невозможно. Как не утратить свои профессиональные качества, остаться востребованной и может ли декрет открыть карьерные перспективы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Одной из самых насущных проблем все-таки у многодетных семей остается жилье. Как в этом плане государство поддерживает в решении жилищных вопросов?