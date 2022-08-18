«Достаточно большие возможности». Как многодетной семье быстрее обзавестись собственным жильём?

Декретный отпуск. Встретить женщину, которая бы в полной мере наслаждалась своим законным правом посидеть дома, практически невозможно. Как не утратить свои профессиональные качества, остаться востребованной и может ли декрет открыть карьерные перспективы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Одной из самых насущных проблем все-таки у многодетных семей остается жилье. Как в этом плане государство поддерживает в решении жилищных вопросов?
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания:
Очень много говорится о строительстве жилья для многодетных семей. Мы знаем, что есть небольшая проблема, чтобы возвести и предоставить жилье в очень короткий срок, за год или два – иногда это бывает три и четыре. Но мы знаем, что очень большим подспорьем является то, что многодетным семьям предоставляются участки для строительства дома, кредит, возможность купить автомобиль по определенным процентам для кредитов. У них есть достаточно большие возможности. Поэтому, конечно, небольшая очередность существует для получения жилья. Но, я знаю, что в том числе родители рожают третьего и последующих детей, чтобы воспользоваться этой возможностью. Как пример могу привести встречу, наверное, это было месяц назад в общежитии. Мы пришли и очень удивились, что практически в каждой семье в общежитии трое и более детей. Они признались, что рожают детей, чтобы воспользоваться правом строительства жилья в Минске и Минской области.
«Это стало моим любимым делом, хобби и отдушиной». Как белоруска в декретном отпуске стала ведущей мероприятий – подробнее здесь.