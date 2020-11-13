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«Понял, что лицо всё обожжено». Гомельчанин получил 3 года лишения свободы за нападение на сотрудников ОМОНа

13 ноября 2020 06:59
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Новости Беларуси. Три года лишения свободы. Такой срок получил житель Гомеля за нападение на правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 августа 29-летний мужчина распылил перцовый газ в лицо сотруднику ОМОНа и ударил его в голову. К слову, до произошедшего милиционер не собирался задерживать молодого человека.

«Понял, что лицо всё обожжено». Гомельчанин получил 3 года лишения свободы за нападение на сотрудников ОМОНа-1

«Понял, что лицо всё обожжено». Гомельчанин получил 3 года лишения свободы за нападение на сотрудников ОМОНа-3

На помощь пострадавшему пришли коллеги, которым тоже досталось. Агрессор вновь использовал перцовый баллончик и пустил в ход кулаки.

«Понял, что лицо всё обожжено». Гомельчанин получил 3 года лишения свободы за нападение на сотрудников ОМОНа-6

Я развернулся на крики и просто мне выпрыскали баллон перцовый в глаза. Понял, что лицо все обожжено. Когда доставили этого человека в машину, посадили, я сказал, что ничего не вижу.

«Понял, что лицо всё обожжено». Гомельчанин получил 3 года лишения свободы за нападение на сотрудников ОМОНа-9

Я увидел, что в мою сторону бежит парень, который выпрыскнул мне в лицо слезоточивым газом, начал наносить непроизвольные удары в область головы. Он вообще подбежал, мы с ним не общались, ничего не делали. Просто подбежал и беспричинно начал травить газом и наносить удары.

«Понял, что лицо всё обожжено». Гомельчанин получил 3 года лишения свободы за нападение на сотрудников ОМОНа-12

Мужчина был задержан на месте преступления. Его действиям уже дана правовая оценка. Ближайшие несколько лет гомельчанин проведет в исправительной колонии.

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