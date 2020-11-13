«Понял, что лицо всё обожжено». Гомельчанин получил 3 года лишения свободы за нападение на сотрудников ОМОНа

Новости Беларуси. Три года лишения свободы. Такой срок получил житель Гомеля за нападение на правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 августа 29-летний мужчина распылил перцовый газ в лицо сотруднику ОМОНа и ударил его в голову. К слову, до произошедшего милиционер не собирался задерживать молодого человека.