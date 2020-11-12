«Узнаю их жалобы, самочувствие». Как работает кол-центр Витебской центральной поликлиники

Новости Беларуси. В больницу кладут не всех. Если коронавирусная инфекция протекает легко или бессимптомно, больные лечатся дома, но под ежедневным контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Хилько, студентка ВГМУ: Екатерина Викторовна, здравствуйте. Вас из центральной поликлиники беспокоят. Звоню узнать ваше самочувствие, все ли хорошо?

Дарья Хилько – студентка 5-го курса Витебского медуниверситета лечебного факультета, а в стенах кабинета центральной поликлиники – сотрудница кол-центра.

«На мне защитный костюм – это не ради красивой картинки». Что сейчас происходит в белорусских больницах

С понедельника по пятницу по 4 часа в день она торопится сюда, чтобы хоть чем-то помочь старшим коллегам.