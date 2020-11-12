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«Узнаю их жалобы, самочувствие». Как работает кол-центр Витебской центральной поликлиники

12 ноября 2020 21:09
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Новости Беларуси. В больницу кладут не всех. Если коронавирусная инфекция протекает легко или бессимптомно, больные лечатся дома, но под ежедневным контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Узнаю их жалобы, самочувствие». Как работает кол-центр Витебской центральной поликлиники-1

Дарья Хилько, студентка ВГМУ:
Екатерина Викторовна, здравствуйте. Вас из центральной поликлиники беспокоят. Звоню узнать ваше самочувствие, все ли хорошо?

«Узнаю их жалобы, самочувствие». Как работает кол-центр Витебской центральной поликлиники-4

Дарья Хилько – студентка 5-го курса Витебского медуниверситета лечебного факультета, а в стенах кабинета центральной поликлиники – сотрудница кол-центра.

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С понедельника по пятницу по 4 часа в день она торопится сюда, чтобы хоть чем-то помочь старшим коллегам.

«Узнаю их жалобы, самочувствие». Как работает кол-центр Витебской центральной поликлиники-7

Дарья Хилько:
Узнаю их жалобы, самочувствие, все ли хорошо. Отвечаю на какие-то конкретные вопросы, которые мне задают. Чаще всего это вопросы про анализ крови, что лучше выпить, если появилась температура высокая.

# Коронавирус # общество # Дарья Хилько # Галина Буро # Фотофакт

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