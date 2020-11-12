«Узнаю их жалобы, самочувствие». Как работает кол-центр Витебской центральной поликлиники

Новости Беларуси. В больницу кладут не всех. Если коронавирусная инфекция протекает легко или бессимптомно, больные лечатся дома, но под ежедневным контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В больницу кладут не всех. Если коронавирусная инфекция протекает легко или бессимптомно, больные лечатся дома, но под ежедневным контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дарья Хилько, студентка ВГМУ:
Екатерина Викторовна, здравствуйте. Вас из центральной поликлиники беспокоят. Звоню узнать ваше самочувствие, все ли хорошо?
Дарья Хилько – студентка 5-го курса Витебского медуниверситета лечебного факультета, а в стенах кабинета центральной поликлиники – сотрудница кол-центра.
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С понедельника по пятницу по 4 часа в день она торопится сюда, чтобы хоть чем-то помочь старшим коллегам.
Дарья Хилько:
Узнаю их жалобы, самочувствие, все ли хорошо. Отвечаю на какие-то конкретные вопросы, которые мне задают. Чаще всего это вопросы про анализ крови, что лучше выпить, если появилась температура высокая.