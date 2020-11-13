Время подводить итоги. Во Всебелорусском слёте студенческих отрядов примут участие около 500 человек

Новости Беларуси. Торжественное закрытие трудового семестра состоится 13 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Торжественное закрытие трудового семестра состоится 13 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За минувшие месяцы тысячи студентов не только в теории, но и на практике освоили азы строительного искусства, педагогического мастерства, покоряли поля во время уборочной кампании. И вот настало время пожинать лавры. Лучшие активисты молодежного десанта и наниматели получат заслуженные награды.
К слову, эта церемония станет ключевым событием Всебелорусского слета студенческих отрядов. Он пройдет в столице и Минской области с 13 по 15 ноября и объединит около 500 лучших представителей движения из всех регионов страны.