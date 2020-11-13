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Время подводить итоги. Во Всебелорусском слёте студенческих отрядов примут участие около 500 человек

13 ноября 2020 06:41
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Новости Беларуси. Торжественное закрытие трудового семестра состоится 13 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время подводить итоги. Во Всебелорусском слёте студенческих отрядов примут участие около 500 человек -1

За минувшие месяцы тысячи студентов не только в теории, но и на практике освоили азы строительного искусства, педагогического мастерства, покоряли поля во время уборочной кампании. И вот настало время пожинать лавры. Лучшие активисты молодежного десанта и наниматели получат заслуженные награды.

Время подводить итоги. Во Всебелорусском слёте студенческих отрядов примут участие около 500 человек -4

Время подводить итоги. Во Всебелорусском слёте студенческих отрядов примут участие около 500 человек -6

К слову, эта церемония станет ключевым событием Всебелорусского слета студенческих отрядов. Он пройдет в столице и Минской области с 13 по 15 ноября и объединит около 500 лучших представителей движения из всех регионов страны.

# Студенты # общество # Фотофакт

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