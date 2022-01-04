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Пархамович: «Изменения, которые предполагаются в течение ближайшего полугода, будут революционными»

04 января 2022 13:30
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Новости Беларуси. Упрощение бумажной волокиты, сокращение сроков и стоимости возведения жилья и полная ревизия отрасли. Глава государства настаивает на революционных изменениях в строительном секторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пархамович: «Изменения, которые предполагаются в течение ближайшего полугода, будут революционными»-1

Александр Лукашенко также поставил задачу отдельно и внимательно рассмотреть вопросы упрощения во всех сферах строительства. После встречи с Президентом Руслан Пархамович пообщался с журналистами и рассказал, какими будут изменения в данном вопросе.  

Лукашенко о жилье с господдержкой: абсолютный приоритет – это люди в погонах, потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим – подробности здесь.  

Пархамович: «Изменения, которые предполагаются в течение ближайшего полугода, будут революционными»-4

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:  
Это будет иметь отношение и к подрядным организациям, и к заказчикам, и к проектировщикам, градостроителям. Мы должны сделать таким образом, чтобы человек, который принял решение строиться, меньше ходил по кабинетам, получал согласований и чтобы результат строительства зависел в большей степени от него, а не от тех органов, которые являются на сегодня надзорными, контрольными, согласовывающими. Наша задача – максимально упростить строительство. Безусловно, те изменения, которые предполагаются в течение ближайшего полугода, будут революционными, новационными. И это будут не какие-то штучные корректировки нормативных актов, а это будет общая плановая работа над целым пакетом документов.  

Пархамович: «Изменения, которые предполагаются в течение ближайшего полугода, будут революционными»-7

Кроме того, в ближайшие годы в несколько раз планируется увеличить объемы строительства арендного жилья. В 2021 году возведено 120 тысяч квадратных метров. Цифра невысокая, учитывая востребованность. Спрос есть и в областных, и районных центрах.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Руслан Пархамович # Александр Лукашенко # Фотофакт

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