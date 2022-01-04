Пархамович: «Изменения, которые предполагаются в течение ближайшего полугода, будут революционными»

Лукашенко о жилье с господдержкой: абсолютный приоритет – это люди в погонах, потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим – подробности здесь .

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Это будет иметь отношение и к подрядным организациям, и к заказчикам, и к проектировщикам, градостроителям. Мы должны сделать таким образом, чтобы человек, который принял решение строиться, меньше ходил по кабинетам, получал согласований и чтобы результат строительства зависел в большей степени от него, а не от тех органов, которые являются на сегодня надзорными, контрольными, согласовывающими. Наша задача – максимально упростить строительство. Безусловно, те изменения, которые предполагаются в течение ближайшего полугода, будут революционными, новационными. И это будут не какие-то штучные корректировки нормативных актов, а это будет общая плановая работа над целым пакетом документов.