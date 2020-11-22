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«Поначалу было очень страшно». Истории двух мам, у которых дети родились недоношенными

22 ноября 2020 18:00
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Новости Беларуси. Первенец в семье Волчковых должен был родиться в декабре. Малышу не терпелось увидеть маму и папу, и он появился на свет на три месяца раньше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня прибавляет в весе – уже 2 килограмма, а был всего 900 грамм.

«Поначалу было очень страшно». Истории двух мам, у которых дети родились недоношенными-1

«Поначалу было очень страшно». Истории двух мам, у которых дети родились недоношенными-3

Светлана Волчкова:
Эмоции, конечно, были двоякие. С одной стороны, это радость, что он родился, что я услышала даже его крик, пусть он был и совсем тихий. С другой стороны, конечно, переживания, справится ли он со всеми проблемами, которые его ждут.

«Поначалу было очень страшно». Истории двух мам, у которых дети родились недоношенными-6

Кристина тоже не думала, что в ее руках окажется один из самых маленьких белорусов. Крепнуть крохе помогает опыт докторов, современное оборудование и любящее материнское сердце.

«Поначалу было очень страшно». Истории двух мам, у которых дети родились недоношенными-9

Кристина Преснякова:
Поначалу было очень страшно. Казалось, что вообще я такая одна на этом белом свете. Спасибо большое врачам, начиная от реанимации: Наталья Николаевна, здесь, в отделении недоношенных, Лилия Викторовна. Они просто дают веру, дают надежду этим детям, и ты начинаешь верить в своего ребеночка просто благодаря врачам.

«Поначалу было очень страшно». Истории двух мам, у которых дети родились недоношенными-12

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# Беременность и роды # общество # Оксана Семашко # Светлана Волчкова # Кристина Преснякова # Фотофакт

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