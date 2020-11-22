«Поначалу было очень страшно». Истории двух мам, у которых дети родились недоношенными

Новости Беларуси. Первенец в семье Волчковых должен был родиться в декабре. Малышу не терпелось увидеть маму и папу, и он появился на свет на три месяца раньше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня прибавляет в весе – уже 2 килограмма, а был всего 900 грамм.

Светлана Волчкова:

Эмоции, конечно, были двоякие. С одной стороны, это радость, что он родился, что я услышала даже его крик, пусть он был и совсем тихий. С другой стороны, конечно, переживания, справится ли он со всеми проблемами, которые его ждут.

Кристина тоже не думала, что в ее руках окажется один из самых маленьких белорусов. Крепнуть крохе помогает опыт докторов, современное оборудование и любящее материнское сердце.