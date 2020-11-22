Когда счастье на паузе. Врач-репродуктолог о процедуре ЭКО и донорстве яйцеклеток

Новости Беларуси. Дюймовочка, Мальчик-с-пальчик, Колобок... Не исключено, что проблема бездетности волновала задолго до появления ЭКО. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Елена Новикова, врач-репродуктолог Клиники репродукции и генетики EVACLINIC IVF:

Она встретила своего принца поздно. Так случилось. Что же делать? Где взять яйцеклетки? Для этого существует донорство. Есть донорство анонимное и неанонимное. Например, у нее есть младшая сестра, у которой есть детки, и у этой сестры есть желание дать яйцеклетки этой женщине, которая поздно встретила принца. Тогда мы можем у сестры яйцеклетки взять.

Второй вариант. У нее нет сестры, но принца встретила поздно, а своих яйцеклеток нет. Тогда есть специальные банки донорских половых клеток. Мы берем яйцеклеточки анонимного донора, размораживаем, оплодотворяем спермой супруга этой женщины и ей в полость матки делаем подсадку эмбриона.