Когда счастье на паузе. Врач-репродуктолог о процедуре ЭКО и донорстве яйцеклеток

Новости Беларуси. Дюймовочка, Мальчик-с-пальчик, Колобок... Не исключено, что проблема бездетности волновала задолго до появления ЭКО. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Оттого из-за несуществующих вспомогательных репродуктивных технологий Снегурочку, например, лепили из снега.
Елена Новикова, врач-репродуктолог Клиники репродукции и генетики EVACLINIC IVF:
Она встретила своего принца поздно. Так случилось. Что же делать? Где взять яйцеклетки? Для этого существует донорство. Есть донорство анонимное и неанонимное. Например, у нее есть младшая сестра, у которой есть детки, и у этой сестры есть желание дать яйцеклетки этой женщине, которая поздно встретила принца. Тогда мы можем у сестры яйцеклетки взять.
Второй вариант. У нее нет сестры, но принца встретила поздно, а своих яйцеклеток нет. Тогда есть специальные банки донорских половых клеток. Мы берем яйцеклеточки анонимного донора, размораживаем, оплодотворяем спермой супруга этой женщины и ей в полость матки делаем подсадку эмбриона.
Ежегодно количество бесплодных пар увеличивается. На здоровье давит урбанизация, поздний брак, карьеризм, раннее начало половой жизни. Инфекции и привычка откладывать все на потом провоцируют заболевания, которые раньше редко встречались.
Елена Новикова:
У меня была одна пациентка, которая довольно поздно пришла на ЭКО – в 39 лет. Вот как-то они не собирались и вот собрались. И вот, когда ребенку было два месяца, она пришла и сказала: «Ну, Елена Владимировна, что же вы меня не предупредили? Он же не спит ночью».