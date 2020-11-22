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Их семье 11 лет, а малышу только 5 месяцев. Семья белорусов рассказывает о своём пути к счастью с помощью ЭКО

22 ноября 2020 18:06
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Новости Беларуси. Ко встрече с сыном Светлана и Сергей готовились долго. Их семье 11 лет. А малыш появился пять месяцев назад с помощью ЭКО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Получилось со второй попытки. Тот случай, когда одни врачи разводили руками, другие дали обрести желанное счастье.

Их семье 11 лет, а малышу только 5 месяцев. Семья белорусов рассказывает о своём пути к счастью с помощью ЭКО-1

Их семье 11 лет, а малышу только 5 месяцев. Семья белорусов рассказывает о своём пути к счастью с помощью ЭКО-3

Сергей Петрович:
Классно! На самом деле забываются там тяжелые ночи или еще что-то, что было, когда видишь такой прогресс, улыбку, то все забывается.

Их семье 11 лет, а малышу только 5 месяцев. Семья белорусов рассказывает о своём пути к счастью с помощью ЭКО-6

Светлана Петрович:
Каждое утро хорошее настроение. Пусть даже была бессонная ночь, но ты просыпаешься, и чтобы он улыбнулся, надо сказать: «Тимур, доброе утро!» И улыбаться. И он улыбнется тебе, и все хорошо.

Мне тяжело, но я очень счастлива от того, что мне тяжело, потому что мы этого долго ждали.

Их семье 11 лет, а малышу только 5 месяцев. Семья белорусов рассказывает о своём пути к счастью с помощью ЭКО-9

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# Дети и родители # общество # Оксана Семашко # Сергей Петрович # Светлана Петрович # Фотофакт

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