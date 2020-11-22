Их семье 11 лет, а малышу только 5 месяцев. Семья белорусов рассказывает о своём пути к счастью с помощью ЭКО

Получилось со второй попытки. Тот случай, когда одни врачи разводили руками, другие дали обрести желанное счастье.

Новости Беларуси. Ко встрече с сыном Светлана и Сергей готовились долго. Их семье 11 лет. А малыш появился пять месяцев назад с помощью ЭКО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Петрович: Классно! На самом деле забываются там тяжелые ночи или еще что-то, что было, когда видишь такой прогресс, улыбку, то все забывается.

Светлана Петрович:

Каждое утро хорошее настроение. Пусть даже была бессонная ночь, но ты просыпаешься, и чтобы он улыбнулся, надо сказать: «Тимур, доброе утро!» И улыбаться. И он улыбнется тебе, и все хорошо.

Мне тяжело, но я очень счастлива от того, что мне тяжело, потому что мы этого долго ждали.