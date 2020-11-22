Мама четверых детей: когда они рождаются, счастливее этого момента не бывает

Новости Беларуси. Юлия с первенцем не тянула – родила в 19. Затем вернулась в роддом за второй и за третьим. В этом году неожиданно для всей семьи появилась четвертая Мира. Малышка родилась 20 января 2020 года в 00.20. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Лях, многодетная мама:

Никогда не думала – не гадала. Все само собой произошло. После первого думала: все, последний. После второй думала: все, последняя. Появился третий. Не думала про четвертого. Так произошло, что и четвертый появился.

Это счастье, конечно. Когда они рождаются, именно этот момент, наверное, счастливее такого момента не бывает уже.