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Мама четверых детей: когда они рождаются, счастливее этого момента не бывает

22 ноября 2020 18:11
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Новости Беларуси. Юлия с первенцем не тянула – родила в 19. Затем вернулась в роддом за второй и за третьим. В этом году неожиданно для всей семьи появилась четвертая Мира. Малышка родилась 20 января 2020 года в 00.20. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Мама четверых детей: когда они рождаются, счастливее этого момента не бывает-1

Мама четверых детей: когда они рождаются, счастливее этого момента не бывает-3

Юлия Лях, многодетная мама:
Никогда не думала не гадала. Все само собой произошло. После первого думала: все, последний. После второй думала: все, последняя. Появился третий. Не думала про четвертого. Так произошло, что и четвертый появился.

Это счастье, конечно. Когда они рождаются, именно этот момент, наверное, счастливее такого момента не бывает уже.

Мама четверых детей: когда они рождаются, счастливее этого момента не бывает-6

Мама четверых детей: когда они рождаются, счастливее этого момента не бывает-8

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# Дети и родители # общество # Оксана Семашко # Юлия Лях # Фотофакт

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