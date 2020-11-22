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«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство

22 ноября 2020 17:52
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Новости Беларуси. Экспорт шоколада из Гомеля в непростом 2020-м вырос на 20 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ Среди покупателей белорусских сладостей жители десятков стран – от традиционных России и Прибалтики до экзотической Монголии. Даже у идеологических соперников, Китая и США, в отношении гомельского шоколада полный консенсус. Покупают и те, и другие.

«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство-1



А еще шоколад отличный антидепрессант и тем самым, как выяснил Александр Добриян, вносит свою лепту в борьбе с пандемией.

«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство-3

Мечта любого шокоголика. Рабочий день Олега Жидкова начинается с обязательной дегустации шоколада. Сегодня абсолютная новинка – особый сорт из смеси белого и молочного.

«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство-6



Это молочно-белый шоколад, отливка One Shot одновременно отливается молочный и белый шоколад, еще он называется мраморным шоколадом. Очень хорошая степень измельчения. Ярко выражен сливочный вкус.

Отличный шоколад.

«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство-9



Сладкое начало дня директора шоколадной фабрики лишь вишенка на торте. Дальше все как у всех: анализ экономических показателей и поиск новых возможностей. А непростой 2020-й заставил поволноваться.

Александр Добриян, корреспондент:
В период пандемии люди стали меньше есть сладкого или больше?

«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство-11

Олег Жидков, генеральный директор кондитерской фабрики «Спартак»:
В начале пандемии, как ни странно, люди стали меньше потреблять кондитерских изделий. Но через какое-то время спрос на кондитерские изделия в Республике Беларусь восстановился. Все прекрасно понимаем, что шоколад и является тем продуктом, который в виде антистрессового препарата можно употреблять, и действительно он дает свой положительный эффект.

В эти дни работают на Деда Мороза. Посмотрите, как на кондитерской фабрике «Спартак» готовятся к Новому году

«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство-14



Антистрессовость, а главное, вкус гомельского шоколада высоко ценят в десятках стран. С начала года экспорт вырос на 20 %. Только в Китай уехало сладостей на полтора миллиона долларов. На рынке Поднебесной 2020-й для гомельских кондитеров стал действительно прорывным. Но главный успех года здесь связывают с инвестициями в модернизацию.

Александр Добриян:
Вот эти машины. Говорят, что это как Mercedes в мире автомобилей, такого же класса эти машины. Что они позволяют делать?

«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство-16

Ольга Третьякова, ведущий технолог шоколадно-конфетного цеха кондитерской фабрики «Спартак»:
Благодаря этим машинам мы загружаем предварительно рецептурные компоненты, проходит предварительное измельчение на двухвалковых мельницах, а затем поступает на пятивалковые мельницы. Мы добиваемся очень тонкой степени измельчения, которая достигает до 98 %.

Такое качество – это мировой уровень? Уровень элитных шоколадов?
 98 %  это уровень элитных шоколадов европейского класса.

«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство-19



Здесь рождается шоколад. Без малого уже 100 лет. От обжарки какао-бобов, прибывших из Экваториальной Африки, до помола и созревания шоколадной массы  все процессы в руках профессионалов.

Александр Добриян:
Самый сладкий трубопровод в мире. Именно в этих машинах смешивается шоколадная масса и по трубам поступает в эти емкости. В каждой такой 6 тонн. Целое море шоколада.

«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство-21



О модернизации, на которую в этом году потратили больше 14 миллионов рублей, на фабрике говорит каждый следующий собеседник. Здесь гордятся тем, что делают. Ведь для тысяч людей по всему миру заочное знакомство с Беларусью начинается именно со вкуса гомельского шоколада. А для миллионов этот вкус – еще и вкус детства. Классические рецептуры золотой советской классики неприкосновенны только натуральные ингредиенты, но уже на оборудовании совершенно другого класса.

«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство-23



Светлана Власова, ведущий технолог шоколадно-конфетного цеха кондитерской фабрики «Спартак»:
Новая линия, которая позволяет получить более тающий во рту, нежный шоколад, более тонкий и вкусный. Поэтому, конечно, изменилась наша масса.

Александр Добриян:
То есть с виду остались такими же?

«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство-26

Да, с виду остались прежними, но по вкусу гораздо более нежные, чем были раньше.
 Стоит попробовать?
– Обязательно стоит попробовать. Подарит удовольствие.
 Настроение всегда хорошее?
Конечно, по-другому нельзя. Это же продукт для людей, для детей. Поэтому только с улыбкой. Вы посмотрите вокруг все улыбаются.

Ушло 15 килограммов шоколада. Белорусский кондитер занял первое место на международном конкурсе (читать далее).

# Предприятия Беларуси # общество # Олег Жидков # Александр Добриян # Ольга Третьякова # Светлана Власова # Фотофакт

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