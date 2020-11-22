Ушло 15 килограммов шоколада. Белорусский кондитер заняла первое место на международном конкурсе

Новости Беларуси. Праздник, радость, а еще шоколад – это высокое искусство, уверена Татьяна Михеенко. На создание этой скульптурной композиции ушло 15 килограммов элитного шоколада, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Легендарный Кецалькоатль дарит людям семена чудесного дерева – неделю назад древний сюжет принес ей золотую медаль международного конкурса кондитерского мастерства.





Татьяна Михеенко, кондитер кондитерской фабрики «Спартак»:

Шоколад для них был основой основ всего. Но я тоже так считаю. Потому что шоколад – это неотъемлемая часть нашей радости, наших эмоций.

Александр Добриян, корреспондент:

Помимо работы, шоколада, творчества, о чем еще говорите? Татьяна Михеенко:

Честно, у меня самое любимое слово, оно очень коротенькое, – это «мир». Самое любимое слово. Я бы сказала даже, что самое кодовое слово для меня – это «мир». Мы говорим о дружбе, о мире, о будущем. Но помогает в этом шоколад, естественно.





К сожалению, шоколад не может решить все проблемы в мире. Однако сделать холодные осенние дни чуть радостнее ему точно под силу. В этом гомельские кондитеры уверены на все сто.