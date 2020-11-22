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В эти дни работают на Деда Мороза. Посмотрите, как на кондитерской фабрике «Спартак» готовятся к Новому году

22 ноября 2020 17:52
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Новости Беларуси. В три смены трудятся гомельские кондитеры. В эти дни шоколадная фабрика в прямом смысле слова работает на Деда Мороза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обеспечить новогоднее настроение – задача не просто национального масштаба. С учетом импорта, по крайней мере, межконтинентального.

В эти дни работают на Деда Мороза. Посмотрите, как на кондитерской фабрике «Спартак» готовятся к Новому году-1

Возможно, здесь действительно работают самые счастливые люди. Теобромин, дающий какао-бобам тот самый горьковатый привкус, делает жизнь слаще, помогая организму преодолевать стрессы и улучшая настроение. Именно поэтому вкус шоколада у нас с детства ассоциируется с праздником.

В эти дни работают на Деда Мороза. Посмотрите, как на кондитерской фабрике «Спартак» готовятся к Новому году-3

Александр Добриян, корреспондент:
Тот, кто думает, что помощники Деда Мороза – вымышленные персонажи, точно ошибается. Это реальные люди. Ведь именно здесь начинается праздник.

В эти дни работают на Деда Мороза. Посмотрите, как на кондитерской фабрике «Спартак» готовятся к Новому году-5

Самая жаркая пора на фабрике «Спартак»  три месяца до Нового года. Работа сейчас идет в три смены. Собрать нужно сотни тысяч сладких подарков. Шоколад – неотъемлемый атрибут самого долгожданного праздника. Елена Максимец говорит, что за этой работой уже успели обсудить с коллегами и новогодний стол, и подарки для родных.

Александр Добриян:
Это особая работа, как вы считаете?

В эти дни работают на Деда Мороза. Посмотрите, как на кондитерской фабрике «Спартак» готовятся к Новому году-7

Елена Максимец, укладчица-упаковщица кондитерской фабрики «Спартак»:
Конечно, особая. Праздничная, интересная, яркая. Дети ждут подарков, мы тоже радуемся.

В эти дни работают на Деда Мороза. Посмотрите, как на кондитерской фабрике «Спартак» готовятся к Новому году-9

– Какая сегодня главная тема для обсуждения в коллективе, о чем говорите?
– Когда сидим, разговариваем на всякие разные темы. И о политике, и о жизни – обо всем. А что? Потому что у нас руки привыкли за эти годы – кладем и разговариваем.

«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство (читайте здесь).

# Предприятия Беларуси # Александр Добриян

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