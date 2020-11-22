В эти дни работают на Деда Мороза. Посмотрите, как на кондитерской фабрике «Спартак» готовятся к Новому году

Новости Беларуси. В три смены трудятся гомельские кондитеры. В эти дни шоколадная фабрика в прямом смысле слова работает на Деда Мороза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обеспечить новогоднее настроение – задача не просто национального масштаба. С учетом импорта, по крайней мере, межконтинентального.

Возможно, здесь действительно работают самые счастливые люди. Теобромин, дающий какао-бобам тот самый горьковатый привкус, делает жизнь слаще, помогая организму преодолевать стрессы и улучшая настроение. Именно поэтому вкус шоколада у нас с детства ассоциируется с праздником.

Александр Добриян, корреспондент: Тот, кто думает, что помощники Деда Мороза – вымышленные персонажи, точно ошибается. Это реальные люди. Ведь именно здесь начинается праздник.

Самая жаркая пора на фабрике «Спартак» – три месяца до Нового года. Работа сейчас идет в три смены. Собрать нужно сотни тысяч сладких подарков. Шоколад – неотъемлемый атрибут самого долгожданного праздника. Елена Максимец говорит, что за этой работой уже успели обсудить с коллегами и новогодний стол, и подарки для родных.

Александр Добриян:

Это особая работа, как вы считаете?