Помыть, убрать, напечь куличей. Что подготовить к Пасхе и как всё успеть на Страстной неделе?

Светлое Христово Воскресение. С особым трепетом, восторгом и даже благоговением мы ждем Пасху. В чем суть этого праздника и как правильно его отмечать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос к вам, Вероника. Страстная неделя – это подготовка еще к празднику. Многие считают, что нужно и в доме навести порядок, и молиться, и на стол.

Вероника Сердюк, председатель объединения «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:

Все совместить. Наталья Надольская:

Все вместе. У православных домохозяек есть какой-то тайм-менеджмент? На что делается упор именно в эту последнюю неделю? Вероника Сердюк:

Конечно, есть. Я недавно посмотрела в интернете запрос: Cтрастная с детьми. Выскочило очень много предложений. Многодетные мамы, матушки описывают свой опыт, делятся тем, как пережить с детками подготовку физическую. Тут такой вопрос – совместить Марфу и Марию в себе. Созерцание и сочувствие Богу в его страданиях, сосредоточенность на этом, и то, что надо помыть, убрать, подготовить игры, пасхальные подарочки, напечь куличей – это все женщина должна совместить. В принципе, сейчас можно все расписать. Более того, у меня есть марафон для домохозяюшек, называется «Госпожа поста». По имени греческой куклы поста с семью ножками Кира Саракости – такая традиционная. В Испании есть такая традиция, в Греции, когда вешается эта куколка и каждую неделю забирается ножка. Вот так она приходит постепенно к Пасхе, радостному празднику. Такой марафон мы проводим, давая каждый день хозяйкам задание. Поэтому к Пасхе у нас все готово, и я всех приглашаю присоединиться к нам. Таким образом, мы создаем вот этот уклад, когда церковь приходит в наш дом. Потому что в христианском вероучении дом и семья – это тоже церковь, малая церковь.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Кстати, вездесущие любопытные социологи провели опрос на эту тему. Респондентов, отмечающих праздник, попросили расставить в порядке приоритета занятия во время подготовки к Пасхе. И вот, что получилось: на первое место 67 % опрошенных поставили наведение порядка в доме, на втором месте – 21 % с потребностью готовить куличи и красить яйца и лишь на третьем месте – 10 % тех, кто посвятит неделю молитвам и ежедневным посещениям храма, оставшиеся 2 % и вовсе готовиться не будут, отправятся в гости, на работу, уедут в мини-отпуск и так далее. Наталья Надольская:

Алеся, я вхожу в те самые 67 %, у которых на первом месте – это навести порядок. У меня почему-то даже с детства в голове отложилось то, что моют окна почему-то всегда на Пасху.