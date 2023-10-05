Поможет арт-терапия и творчество. Как не впасть в осеннюю депрессию?

В природе осень – это время подведения итогов. Перемена деятельности с активной на более сдержанную, период экономии эмоций и вообще любого веда энергии. Солнца стало меньше, иногда даже яркие краски осени и для детей, и для взрослых создают атмосферу, в которой кажется, что силы на исходе. Самое время с этим разобраться. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Надежда Цыркун, психолог. Как не впасть в осеннюю депрессию?

Надежда Цыркун, психолог:

Вот представьте, есть прямая линия – это наш нулевой эмоциональный фон. Нормальный, стабильный, скучный. И в норме, если диапазон 20 %, это устойчиво. Если у нас всплески вот такие: мы влюбились, а потом СМС не получили, упали в минус. Теперь метод, личностная инновационная психология. Это значит, что ты ищешь в себе дефицитные качества, которые не позволяют тебе быть счастливым, есть триада счастья. Она как раз опирается на эти дефицитные качества, она связана с высшими чувствами. И это интерес к жизни познавательный. Это не в интернет пальцем тыкать. И это не в сетях, там зависимость. А это исследовательский аспект. И это получение информации, которое тебя обогащает. Второе, что входит сюда, это ощущение красоты окружающего мира. А третье – это нравственные качества. Самое любимое нравственное качество – это любовь. Давайте про любовь. Если мы хотим достичь три состояния, нам надо использовать методы арт-терапии. И среди арт-терапии – это не только живопись, я люблю стихотерапию. Вот вы сейчас послушайте, и пожалуйста, войдите в это состояние, скажите, вам было грустно или все-таки хорошо. Мгновенная и вечная любовь, лишь взгляд один и зонтик. И рука, и в сеть дождя упали облака. Депрессия, а кто-то сейчас кого-то полюбил. Мгновенно и вечно. Ольга Бурлакова, ведущая:

У меня тоже есть небольшое четверостишие. Наступила осень, высохли цветы. Мне никто не нужен, кроме ты. Надежда Цыркун:

А теперь про кроме ты. Как выйти, как создать, как сделать, чтобы депрессии не было? Мы объединяем две нежности, мужскую и женскую, мужчина хранит женщину. Мы объединяем две силы, мужскую и женскую. Особенно женщинам нельзя мужчину пилить, строгать, сверлить, долбить, дрелить и троллить.

Где стоит искать вдохновение и позитив осенью? Ольга Бурлакова:

Но получается, что у нас счастливы и здоровы могут быть люди, только которые в паре находятся или в состоянии влюбленности. А где же другим искать этот Инь и Ян? Надежда Цыркун:

А что мешает другим? Сейчас мы все послушали. Влюбиться. Мы можем любить мир. И еще один способ. Вы заметили, многие люди ходят, в землю смотрят. Переводите взгляд. Вот кроны деревья зеленые, а эти желтые, а там небо. И небо надо выбрать как объект для наблюдения просто в течение дня несколько раз. И вы обнаружите и в сером, и в голубом, и в черном такую разнообразную жизнь, оно же все время движется, оно не застывает. Человек, когда в хандре, в стрессе, весь сжимается, он не может двинуться, ему кажется, мир остановился. Посмотри на небо. Нам трудно видеть, как движутся растения, потому что они растут медленно, не на глазах. А там облака. И вот они куда-то плывут и плывут. Как будто их счастье вдали, и даль им сулит и сулит, плывут и плывут облака. Бредут караваны в пыли, и солнце палит и палит, плывут и плывут облака. Как будто их счастье вдали. Ольга Бурлакова:

Я для себя вывела еще одну формулу счастливой жизни и бездепрессивной. Для того чтобы жить жизнь, нужно иметь какие-то позитивные планы на жизнь. А для многих осень означает какой-то конец чего-то, завершение. То есть угосание. Если ты этой осенью запланируешь какое-то приятное событие, какой-то культпоход, поездку, встречу, будешь жить до этого момента, от момента к моменту. В этом приятном ожидании и будут проходить все осенние дни, а не в депрессивном, угнетенном лежании на диване.