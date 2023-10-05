«Такое есть только в Беларуси». Волонтёры БРСМ помогают пожилым людям донести домой продукты с ярмарки

Чтобы быть героем, необязательно носить маски. Добровольцы студенческих отрядов выходные проводят с пользой – помогают бабушкам и дедушкам.
Чтобы быть героем, необязательно носить маски. Добровольцы студенческих отрядов выходные проводят с пользой – помогают бабушкам и дедушкам.
Арина Цыпенкова, второй секретарь Советского районного комитета БРСМ г. Минска:
Благотворительная акция «Мы выбираем помощь пожилым людям» проводится Минским городским комитетом БРСМ. Началась она с сентября. Это наша ежегодная акция. Продлится она до конца октября. Сельскохозяйственные ярмарки проводятся в каждом районе столицы по выходным, а также городская ярмарка возле Дворца спорта. Волонтеры отряда «Доброго сердца» всегда помогут им донести сельскохозяйственную продукцию и доставить ее до дома.
Филипп Левин, волонтер БРСМ:
Сегодня с одногруппниками мы приехали на ярмарку помогать ветеранам, пожилым, инвалидам, так как у них не у всех есть такая возможность приехать за покупками и уехать с ними же. Они очень рады тому, что мы общаемся с ними, им помогаем. На самом деле это неописуемые эмоции, мы очень счастливы. Это самое хорошее дело за сегодня, которое мы делаем.
Вместо оплаты они получают тысячи слов спасибо и радостную улыбку на лице, а это лучшая награда для них.
Артем Кравчук, волонтер БРСМ:
Пожилым людям помогать надо, поэтому я и мои друзья здесь. Я вот вернулся из первого рейса, и мне было приятно помочь одному пожилому человеку. Оказалось, что он является тоже выпускником нашего университета. Тогда он назывался еще БПИ. Важно общаться и поддерживать связь между поколениями.
На ярмарках выходного дня каждый желающий может прикупить баночку меда, запастись овощами и фруктами на зиму. Добровольцы все загрузят в автомобиль и доставят прямо к порогу.
Ванда Горелик, пенсионерка:
Приехала на базар кое-что прикупить. Всего мы тут прикупили со своими соседками, подружками. БРСМ, молодые ребята, большое вам спасибо! Молодые, энергичные, такие активные. Пришли, предложили. Где такое можно найти? В какой стране? Только у нас в Беларуси.
Арина Цыпенкова:
Важно заботиться о пожилых, потому что мы – молодое поколение, за нами будущее, мы должны уважать людей пожилого возраста.