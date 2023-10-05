«Такое есть только в Беларуси». Волонтёры БРСМ помогают пожилым людям донести домой продукты с ярмарки

Чтобы быть героем, необязательно носить маски. Добровольцы студенческих отрядов выходные проводят с пользой – помогают бабушкам и дедушкам.

Арина Цыпенкова, второй секретарь Советского районного комитета БРСМ г. Минска:

Благотворительная акция «Мы выбираем помощь пожилым людям» проводится Минским городским комитетом БРСМ. Началась она с сентября. Это наша ежегодная акция. Продлится она до конца октября. Сельскохозяйственные ярмарки проводятся в каждом районе столицы по выходным, а также городская ярмарка возле Дворца спорта. Волонтеры отряда «Доброго сердца» всегда помогут им донести сельскохозяйственную продукцию и доставить ее до дома.

Филипп Левин, волонтер БРСМ:

Сегодня с одногруппниками мы приехали на ярмарку помогать ветеранам, пожилым, инвалидам, так как у них не у всех есть такая возможность приехать за покупками и уехать с ними же. Они очень рады тому, что мы общаемся с ними, им помогаем. На самом деле это неописуемые эмоции, мы очень счастливы. Это самое хорошее дело за сегодня, которое мы делаем. Вместо оплаты они получают тысячи слов спасибо и радостную улыбку на лице, а это лучшая награда для них.

Артем Кравчук, волонтер БРСМ:

Пожилым людям помогать надо, поэтому я и мои друзья здесь. Я вот вернулся из первого рейса, и мне было приятно помочь одному пожилому человеку. Оказалось, что он является тоже выпускником нашего университета. Тогда он назывался еще БПИ. Важно общаться и поддерживать связь между поколениями. На ярмарках выходного дня каждый желающий может прикупить баночку меда, запастись овощами и фруктами на зиму. Добровольцы все загрузят в автомобиль и доставят прямо к порогу.