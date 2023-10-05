Обязательное чипирование кошек и собак предлагают ввести в Беларуси

Приобретая пушистого друга, белорусы будут обязаны провести процедуру чипирования в течение двух недель после покупки. Заводчики тоже должны будут чипировать приплод по достижении 4-месячного возраста. Кроме того, собак, кошек, других диких животных при содержании в доме нужно будет регистрировать. Этим займутся райисполкомы, горисполкомы и администрации городских районов. На каждое животное выдадут удостоверение и жетон. При переезде, а также смерти животного владелец должен будет в течение 10 дней уведомить об этом.