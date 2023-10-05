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Обязательное чипирование кошек и собак предлагают ввести в Беларуси

05 октября 2023 11:37
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Новости Беларуси. Чипирование домашних питомцев в Беларуси может стать обязательным. Нововведения прописаны в законопроекте «Об ответственном обращении с животными», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обязательное чипирование кошек и собак предлагают ввести в Беларуси-1

Приобретая пушистого друга, белорусы будут обязаны провести процедуру чипирования в течение двух недель после покупки. Заводчики тоже должны будут чипировать приплод по достижении 4-месячного возраста. Кроме того, собак, кошек, других диких животных при содержании в доме нужно будет регистрировать. Этим займутся райисполкомы, горисполкомы и администрации городских районов. На каждое животное выдадут удостоверение и жетон. При переезде, а также смерти животного владелец должен будет в течение 10 дней уведомить об этом.

# Закон # общество # Фотофакт

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