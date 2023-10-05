Как наряжались средневековые дамы и сражались благородные рыцари? Побывали в клубе исторической реконструкции

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Княжна Вероника рада приветствовать гостей. Ох, и нелегкое это дело – быть королевой. Одна только корона чего стоит! Весит золотое убранство немало. Но стоит отбросить капризы в сторону. Ни одни дамские хлопоты не сравнятся с дресс-кодом настоящих рыцарей. Мечи и килограммовые доспехи – такие они, атрибуты Средневековья. Чем еще славилась самая загадочная эпоха? Открываем страницы истории и погружаемся в эпоху Средневековья – загадочное время истинных романтиков, где сражались отважные рыцари, правили гордые короли и кружились в танце красавицы-принцессы.

Алексей Ширяев, педагог дополнительного образования клуба исторической реконструкции «Вилькомир»:

У нашего клуба есть собственная историческая легенда, период, место, время, кто мы такие. Мы отряд князя Сигизмунда Корибута, участника Грюнвальдской битвы, который в 16 лет командовал хоругвью, собственным полком. Комплекс вооружений, который у нас здесь, помогает нам в организации боев по самым разнообразным правилам. Вот у нас есть полокс, тяжелая разновидность алебарды. Единственное отличие от исторических аналогов – у него наварен шарик гуманизированный, чтобы мы друг друга не поранили.

У нас огромное количество оружия, за этому спасибо центру «Эврика». Мечи у нас от одноручных мечей, которыми действуют одной рукой. Полутораручные мечи, называвшиеся еще в Средние века термином бастард. Мечи удлиняются для того, чтобы ими можно было рубить разбегающуюся пехоту с седла. Алебарды, аркебузы, мечи, луки, скрамасаксы и копья – чего только люди не придумывали! И все для того, чтобы одержать победу в схватке с врагом. А вот и боевой цеп – орудие крестьян. Ему даже латы не ровня.

Алексей Ширяев:

И у наступательного вооружения, и у оборонительного есть своя специализация. Даже у самых простых щитов тоже есть своя специализация. Вот мы видим щит батлер. Кулачный щит, который держится в одной руке. Чем дальше вы его держите от себя, тем больше вероятность поймать оружие противника и его просто отклонить в сторону без особого размахивания. А в ближнем контакте всегда им можно как кастетом нанести сильные удары. Вешался на пояс, не мешал стрелять из лука или арбалета. В ближнем бою моментально подхватывался.

Кавалерийский тарч – настоящая гордость для любого рыцаря. Щит – визитная карточка и паспорт воина. На нем изображали герб и девиз солдата. Таким пользовались всадники. При помощи ремней его пристегивали к левому плечу, в правой руке держали копье.

Алексей Ширяев:

Доспехи на протяжении истории Средних веков прошли многочисленные трансформации. Кольчужный доспех достаточно надежный, но хорошо защищает только от порезов. От рубящих ударов, жестких, мощных и тяжелых, он вас спасет – вас не разрубят, но кости сломаются под тяжелым ударом. И на укол, если колоть кольчугу, то тонкое острие при ударе большой силы кольца раздвигает и пропускает вперед оружие. Поэтому даже из лука кольчуга пробивается довольно неплохо.

Алексей Ширяев:

Мы занимаемся не только реконструкцией военного дела, непосредственно доспехами, мечами, алебардами и избиением друг друга – учреждение у нас чрезвычайно многопрофильное. Нам приходится читать, смотреть документальное, а не художественное, кино, заниматься теоретической подготовкой, анализировать источники изобразительные, находить к ним критический подход. Почему здесь изображено так, а здесь не так. Каким летописям можно верить и почему. В исторической науке только на пересечении источников находится истина. Почти все образцы вооружения, которые есть в нашем клубе, строго соответствуют историческим аналогам.

Какая девушка не мечтает выглядеть на все сто? Красавицы Средневековья не исключение. Прямые линии, лаконичный А-силуэт – писк моды того времени. Открытое тело под строгим запретом. Украшали изысканные платья ремешками и пуговками.

Светлана Комарчук, педагог дополнительного образования клуба исторической реконструкции «Вилькомир»:

В данном экземпляре костюм зажиточной горожанки, о чем говорит обилие пуговок на рукавах костюма. Очень характерная модная тенденция для нашего периода. Вообще, средневековые люди старались украшать себя как могли, но за неимением большого количества производств, жизненными тяготами, чумой в том числе, этот процесс усложнялся.

Для такого оттенка использовали марену. Этот предмет гардероба называется шаперон, или хут. Такая вот средневековая Красная Шапочка. Женщины носили чаще всего шапероны открытыми. Такой любопытный хвостик называется лирипай. Чем длиннее хвост, тем более статусная дама, мужчина.

Стильный образ дополнят элегантные черевички. Ботинки с острым носом – тренд. Чем длиннее нос, тем лучше. Такой обувью подчеркивали статус человека.